Каліфорнія ввела надзвичайний стан через коронавірус

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В штаті зафіксовано першу смерть від коронавірусу

Каліфорнія (США) оголосила про запровадження надзвичайного стану після першої смерті від коронавірусу на території штату. Про це заявив губернатор штату Каліфорнія Ґевін Ньюсом, повідомляє Business Insider.

Зокрема, він зазначив, що штат Каліфорнія залучає усі рівні влади для того, щоб допомоги ідентифікувати випадки зараження та сповільнити поширення коронавірусу.

"Оголошення надзвичайного стану допоможе штату у подальшій підготовці нашого населення та системи охорони здоров’я на випадок ширшого поширення", - заявив Ньюсом.

Повідомляється, що запровадження надзвичайного стану допоможе захисти споживачів від різкого підвищення цін та дозволить працівникам із сфери охорони здоров’я з інших штатів надавати допомогу закладам, які знаходяться на передовій у боротьбі із коронавірусом.

Раніше надзвичайний стан було запроваджено у Вашингтоні.

Зазначимо, у США наразі зафіксовано понад 150 випадків зараження коронавірусом, включно з 53 інфікованими у Каліфорнії.

Окрім того, підтверджено 11 смертей від коронавірусу, серед яких 10 осіб із штату Вашингтон та одна людина із Каліфорнії.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Каліфорнії через коронавірус ізолювали круїзний лайнер Grand Princess.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики та лікування коронавірусу.

Зазначимо, китайські вчені виявили, що коронавірус COVID-19 розділився на два штами - більш агресивний (L) і менш агресивний (S).