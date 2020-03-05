У берегов США изолировали из-за коронавируса еще один круизный лайнер

Иллюстративное фото (wikimedia by SteKrueBe)

У двух бывших пассажиров зафиксировали коронавирус

У берегов Калифорнии из-за коронавируса изолировали круизный лайнер Grand Princess. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Grand Princess выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс в субботу.

Сообщается, что у двух бывших пассажиров, которые находились на судне с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, обнаружили коронавирусную инфекцию. Один из зараженных, 71-летний житель пригорода Сакраменто, скончался.

Сейчас на борту находятся 62 пассажира, которые также были на борту во время февральской поездки в Мексику. Власти считают, что они могли подвергнуться воздействию вируса и распространить недуг среди других людей. Сейчас у 20 человек на борту есть симптомы гриппа. На судно планируют доставить не менее 200 тестов на коронавирус.

Напомним, 2 марта с круизного лайнера Diamond Princess, который находился с 3 февраля на карантине из-за вспышки коронавируса, эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа.

Члены экипажа, чьи анализы на коронавирус оказались отрицательными, начали покидать судно еще 27 февраля. В ночь на 2 марта с Diamond Princess сошли на берег последние 130 человек.