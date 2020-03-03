В Чили заявили о первом случае заражения коронавирусом

Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Вирусом заразился 33-летний мужчина, который вернулся из Индонезии

Власти Чили подтвердили первый случай коронавируса COVID-19 в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Republika.

Сообщается, что вирусом заразился 33-летний мужчина, который вернулся из Индонезии.

"Мы должны подтвердить, что у нас есть первый случай коронавируса в нашей стране", - заявил министр здравоохранения Чили.

На данный момент чилиец находится в больнице города Талька примерно в 350 км к югу от столицы Чили Сантьяго, его состояние медики оценивают, как удовлетворительное.

"Мы приняли все меры, рекомендованные Организацией здравоохранения, а также все меры, которые мы посчитали необходимыми. Мы готовы бороться с этой эпидемией", - заявил президент Чили Себастьян Пиньера.

Это уже четвертый случай коронавируса в Южной Америке. Ранее инфекцию подтвердили в Аргентине, Бразилии и Мексике.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в мире заболели больше 90 тыс. людей в 73 странах мира. Известно о 3111 смертельном случае. В Европейском регионе количество случаев заражения увеличилось до 2809 человек, умерли 56 человек.

Ранее РБК Украина сообщало об основных отличиях коронавируса COVID-19 от сезонного гриппа.