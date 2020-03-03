В Чили заявили о первом случае заражения коронавирусом

Вирусом заразился 33-летний мужчина, который вернулся из Индонезии
Власти Чили подтвердили первый случай коронавируса COVID-19 в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Republika.
Сообщается, что вирусом заразился 33-летний мужчина, который вернулся из Индонезии.
"Мы должны подтвердить, что у нас есть первый случай коронавируса в нашей стране", - заявил министр здравоохранения Чили.
На данный момент чилиец находится в больнице города Талька примерно в 350 км к югу от столицы Чили Сантьяго, его состояние медики оценивают, как удовлетворительное.
"Мы приняли все меры, рекомендованные Организацией здравоохранения, а также все меры, которые мы посчитали необходимыми. Мы готовы бороться с этой эпидемией", - заявил президент Чили Себастьян Пиньера.
Это уже четвертый случай коронавируса в Южной Америке. Ранее инфекцию подтвердили в Аргентине, Бразилии и Мексике.
По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в мире заболели больше 90 тыс. людей в 73 странах мира. Известно о 3111 смертельном случае. В Европейском регионе количество случаев заражения увеличилось до 2809 человек, умерли 56 человек.
Ранее РБК Украина сообщало об основных отличиях коронавируса COVID-19 от сезонного гриппа.