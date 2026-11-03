Календар ПЦУ на листопад: до яких свят готуватись і коли починається Різдвяний піст

Листопад наближає українців до зими не лише погодними умовами, але й церковними святами, подіями та традиціями.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Найважливіші дні листопада за календарем ПЦУ

Українцям нагадали, що розпочався останній місяць календарної осені днем вшанування пам'яті святих чудотворців Косми та Даміана, а також матері їхньої преподобної Феодотії - 1 листопада.

"Ці брати-чудотворці отримали від Бога дар зцілення, але лікували людей безкоштовно, тому їх називали безсрібниками", - уточнили в ПЦУ.

3 листопада - інша важлива дата в календарі - вшанування пам'яті святої преподобної княжни Київської Анни Всеволодівни (онучки благовірного князя Ярослава Мудрого та дочки князя Всеволода Ярославовича).

"Яка була черницею і настоятелькою Андріївського монастиря у Києві", - розповіли у ПЦУ.

4 листопада - важлива дата для нашої древньої столиці, адже в цей день:

відзначають день пам'яті освячення собору Святої Софії у Києві (в ХІ столітті);

вшановують ікону Божої Матері "Оранта - Непорушна стіна" (яка є давнім символом заступництва, захисту та піклування про наш народ).

8 листопада - Собор архистратига Михаїла та інших небесних сил безплотних.

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13 листопада - день вшанування пам'яті святителя Іоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського.

14 листопада - Апостола Филипа. День вшанування пам'яті святителя Григорія Палами, архієпископа Фессалонікійського.

15 листопада - розпочинається сорокаденний Різдвяний піст.

"Що готує нас до зустрічі одного з найважливіших християнських свят - Різдва Христового", - наголосили у ПЦУ.

Крім того, в цей день вшановують пам'ять преподобного Паїсія Величковського.

16 листопада - день вшанування пам'яті апостола та євангелиста Матфея.

21 листопада - дванадесяте свято Введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.

"З богослужінь якого у храмах вже звучать різдвяні піснеспіви", - нагадали вірянам у ПЦУ.

Найважливіші дні листопада 2026 року за чинним календарем ПЦУ (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

24 листопада - день вшанування пам'яті святої великомучениці Катерини і преподобного Меркурія Чернігівського.

28 листопада - поминальна субота всіх, в Україні голодом заморених.

30 листопада - день вшанування пам'яті апостола Андрія Первозваного.

"В останній день листопада прославляємо святого апостола Андрія Першозваного, якого, окрім усього іншого, шанують як основоположника Церкви Христової на прадавніх українських землях. Слава Богу за все", - підсумували у ПЦУ.