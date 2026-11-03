Календарь ПЦУ на ноябрь: к каким праздникам готовиться и когда начинается Рождественский пост

Ноябрь приближает украинцев к зиме не только погодными условиями, но и церковными праздниками, событиями и традициями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Самые важные дни ноября по календарю ПЦУ

Украинцам напомнили, что начался последний месяц календарной осени днем памяти святых чудотворцев Космы и Дамиана, а также матери их преподобной Феодотии - 1 ноября.

"Эти братья-чудотворцы получили от Бога дар исцеления, но лечили людей бесплатно, поэтому их называли бессеребренниками", - уточнили в ПЦУ.

3 ноября - другая важная дата в календаре - почитание памяти святой преподобной княжны Киевской Анны Всеволодовны (внучки благоверного князя Ярослава Мудрого и дочери князя Всеволода Ярославовича).

"Которая была монахиней и настоятельницей Андреевского монастыря в Киеве", - рассказали в ПЦУ.

4 ноября - важная дата для нашей древней столицы, ведь в этот день:

отмечают день памяти освящения собора Святой Софии в Киеве (в XI веке);

почитают икону Божией Матери "Оранта - Нерушимая стена" (которая является древним символом заступничества, защиты и заботы о нашем народе).

8 ноября - Собор архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных.

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13 ноября - день почитания памяти святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.

14 ноября - Апостола Филиппа. День почитания памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского.

15 ноября - начинается сорокадневный Рождественский пост.

"Который готовит нас к встрече одного из важнейших христианских праздников - Рождества Христова", - подчеркнули в ПЦУ.

Кроме того, в этот день почитают память преподобного Паисия Величковского.

16 ноября - день почитания памяти апостола и евангелиста Матфея.

21 ноября - двунадесятый праздник Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии.

"С богослужений которого в храмах уже звучат рождественские песнопения", - напомнили верующим в ПЦУ.

Самые важные дни ноября 2026 года по действующему календарю ПЦУ (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

24 ноября - день почитания памяти святой великомученицы Катерины и преподобного Меркурия Черниговского.

28 ноября - поминальная суббота всех, в Украине голодом уморенных.

30 ноября - день почитания памяти апостола Андрея Первозванного.

"В последний день ноября прославляем святого апостола Андрея Первозванного, которого, кроме всего прочего, почитают как основоположника Церкви Христовой на древних украинских землях. Слава Богу за все", - подытожили в ПЦУ.