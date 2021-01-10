Календарь болельщика: главные спортивные события в 2021 году

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Это будет очень насыщенный год

Из-за распространения коронавируса в прошлом году массово переносили и отменяли спортивные мероприятия. Важнейшие соревнования перенесли на 2021 год, из-за чего он будет едва ли не самым насыщенным в истории спорта.

Январь

8 - 10 января – пятый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Запланировано шесть гонок, среди которых - спринт, гонка преследования и смешанная эстафета.

13 - 17 января – шестой этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Биатлонисты побегут спринт, эстафету и масс-старт.

15 - 18 января в Загребе (Хорватия) состоится международный турнир серии Гран-при по греко-римской борьбе. В состав сборной Украины на соревнования попал серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Жан Беленюк, который не выступал с сентября 2019 года, когда стал двукратным чемпионом мира.

21 - 24 января – седьмой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия), включает в себя индивидуальную гонку, масс-старт и эстафету.

27 - 31 января пройдет открытый чемпионат Европы по биатлону, который будет проводиться в Душниках-Здруй, Польша. В прошлом году чемпионат был запланирован в эстонском Отепяя, но из-за отсутствия снега его перенесли в Раубичи (Беларусь). Тогда сборная Украины завоевала четыре медали.

Февраль

8 - 21 февраля – открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). Первый крупный теннисный турнир в году вместо традиционной второй половины января пройдет на три недели позже. Это связано с тем, что игрокам перед началом соревнований необходимо пройти двухнедельный карантин. На турнире в Мельбурне планирует выступить и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

10 - 21 февраля – чемпионат мира по биатлону. Главный старт сезона в нынешнем году пройдет в словенской Поклюке. Именно к этому соревнованию большинство спортсменов готовится целенаправленно, чтобы пик формы пришелся именно на этот период. На ЧМ пройдут абсолютно все типы гонок - индивидуальная, спринт, пасьют, масс-старт, эстафеты, супермикст и смешанная эстафета. Всего их будет 12.

13 февраля стартует вторая часть чемпионата Украины по футболу. Впервые за последние несколько лет лидером турнирной таблицы на зимний перерыв отправилось "Динамо". В этот день "бело-синие" дома встретится с "Олимпиком". "Шахтер", который сократил отставание от киевлян благодаря технической победе, в гостях сыграет с "Колосом".

на 16 - 17 и 23 - 24 февраля запланированы первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Самым мощным противостоянием станет поединок между каталонской "Барселоной" и французским ПСЖ. С полным списком пар можно ознакомиться по ссылке.

18 февраля состоятся первые поединки 1/16 финала Лиги Европы. Украину на данном этапе турнира представят "Динамо" и "Шахтер". Киевляне дома сыграют с бельгийским "Брюгге", а дончане на выезде встретятся с тель-авивским "Маккаби".

25 февраля пройдут ответные встречи плей-офф Лиги Европы. Подопечные Мирчи Луческу отправятся на поле соперника, а "горняки" сыграю дома. На следующий день пройдет жеребьевка 1/8 финала.

Март

3 марта состоятся матчи 1/4 финала Кубка Украины. Действующий обладатель трофея - киевское "Динамо" - будет противостоять "Колосу", а чемпион Украины - донецкий "Шахтер" - "Агробизнесу", "Днепр-1" - "Александрии", а "Верес" - "Зари".

9 - 10 и 16 - 17 марта пройдут ответные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка следующих стадий состоится 19 марта.

11 марта – первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

18 марта – ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

24 марта сборная Украины стартует в отборе на чемпионат мира-2022 выездным матчем против сборной Франции. Команда Дидье Дешама является действующим чемпионом мира. В прошлом году "сине-желтый" встречались с французами в рамках товарищеской встречи, потерпев крупнейшее поражение в своей истории.

28 марта в рамках второго тура отбора ЧМ-2022 подопечные Андрея Шевченко во Львове будут принимать команду Финляндии. В двух предыдущих встречах с соперником оба раза победу одержала наша команда.

31 марта "сине-желтые" сыграют в третьем туре квалификации ЧМ-2022 во Львове против Казахстана. В своей истории сборные встречались четыре раза как раз в группах в отборе к чемпионатам мира. И каждый раз украинцы одерживали победу.

Апрель

6 - 7 апреля – первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

21 апреля пройдут поединки 1/2 финала Кубка Украины.

13 - 14 апреля – ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

27 - 28 апреля – первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов.

Май

4 - 5 мая – ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов.

12 мая должен пройти финал Кубка Украины по футболу. Проведение запланировано в Тернополе на городском стадионе, который не смог принять матч в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

23 мая – открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros). В прошлом сезоне турнир был перенесен на сентябрь-октябрь из привычного мая-июня. До этого Ролан Гаррос никогда не разыгрывался осенью. Впервые в истории он завершал серию турниров "Большого шлема".

26 мая финальный матч Лиги Европы будет принимать "Арена Гданьск" в Польше. Изначально Гданьск должен был провести финал 2020 года. Однако из-за Covid-19 заключительные раунды турнира доиграли в Германии.

29 мая состоится финал Лиги чемпионов. Решающий матч примет Олимпийский стадион в Стамбуле, где должен был состояться финал прошлогоднего турнира, но также из-за коронавируса был перенесен в Лиссабон.

Июнь

11 июня - 11 июля – чемпионат Европы по футболу. Евро-2020 сохранил название несмотря на перенос турнира на 2021 год. Это позволило сохранить оригинальную концепцию соревнований и отпраздновать 60-летие со дня проведения первого в истории чемпионата Европы по футболу. К юбилею был приурочен новый формат турнира, проведение которого запланировано на 12 аренах 12 городов континента. Если планы организаторов вновь не сломает коронавирус.

13 июня в финальной части Евро-2020 стартует сборная Украины. В этот день в Амстердаме "сине-желтые" сыграют с Нидерландами.

17 июня подопечные Андрея Шевченко проведут второй матч группового турнира европейского первенства - в Бухаресте против Северной Македонии.

21 июня в последнем поединке на групповом этапе Евро-2020 "сине-желтые" будут противостоять сборной Австрии.

28 июня - 11 июля – Уимблдон. В прошлом году главный теннисный турнир мира не состоялся из-за пандемии коронавируса. Проведение старейшего турнира планеты было отменено впервые за 75 лет.

Июль

8 июля стартует новый еврокубковый турнир – Лиги конференций. Его участниками станут клубы, вылетевшие на ранних отборочных стадиях и по итогам группового раунда Лиги Европы. Матчи Лиги конференций будут проводиться по четвергам, победитель турнира получит прямую путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

23 июля - 8 августа – Олимпийские игры в Токио, которые пройдут на год позже, чем планировалось, сохранят в названии 2020. Это будет главный турнир уже не четырех, а пятилетия. На прошлой Олимпиаде у Украины было наименьшее количество медалей - 11, среди которых две золотые. До этого меньше двух десятков наград с летних Игр украинские атлеты не привозили. Но на предстоящей Олимпиада у нашей сборной более радужные перспективы.

Август

25 августа - 6 сентября - XVI летние Паралимпийские игры. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим предполагается использовать для летних Олимпийских игр 2020 года. В программу будут включены соревнования по бадминтону и тхэквондо, которые заменят парусный спорт и одну из дисциплин паралимпийского футбола.

конец августа (дата еще не утверждена) – Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы нынешнего сезона. Матч мог пройти на стадионе в Харькове, но исполком УЕФА выбрал столицу Северной Ирландии - Белфаст и стадион "Виндзор Парк".

30 августа - 12 сентября – Открытый чемпионат США по теннису (US Open) является четвертым и заключительным теннисным турниром серии "Большого шлема". В прошлом году на турнире сыграло рекордное количество украинских теннисисток.

Сентябрь

1 сентября сборная Украины продолжит квалификационные соревнования чемпионата мира 2022 года поединком в гостях против Казахстана.

4 сентября подопечные Андрея Шевченко в пятом туре отбора ЧМ-2022 будут принимать Францию.

Октябрь

9 октября национальная команда Украины проведет выездной поединок седьмого тура квалификации мирового первенства 2022 с Финляндией.

12 октября сине-желтые в рамках восьмого тура отбора ЧМ-2022 сыграют дома против Боснии и Герцеговины.

(даты еще не утверждены) чемпионат мира по спортивной гимнастике, который примет японский город Китакюсю. Изначально турнир должен был пройти в Копенгагене, но затем датская сторона отказалась. Таким образом, Япония проведет сначала чемпионат мира по спортивной гимнастике, а затем - по художественной гимнастике.

Оба чемпионата проходят ежегодно, за исключением тех лет, в которые проводятся Олимпиада. На 2020 год чемпионаты мира были запланированы, однако Игры в Токио были перенесены, таким образом, в 2021 году пройдут и чемпионаты мира, и Олимпиада.

Ноябрь

16 ноября подопечные Андрея Шевченко завершат квалификационный турнир чемпионата мира 2022 года выездным поединком против Боснии и Герцеговины.

Декабрь

Всемирная зимняя Универсиада (Люцерн, Швейцария).