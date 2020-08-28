Рекордное количество украинских теннисисток сыграет на US Open

Фото: Марта Костюк (twitter.com/usopen)

Впервые сразу семь украинок попали в основную сетку

Участие в Открытом чемпионате США по теннису (US Open) в 2020 году примет рекордное количество украинок. Сразу семь представительниц нашей страны попали в основную сетку турнира в одиночном разряде.

Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

В частности, на ежегодном турнире "Большого шлема" в Нью-Йорке выступят Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко, Марта Костюк, Катерина Бондаренко и Ангелина Калинина.

Впервые в истории соревнований шесть теннисисток из Украины сыграли в основной сетке US Open в 2018 году. Ранее семь участниц из Украины уже выступали на кортах грунтового и травяного "Шлемов": Ролан Гаррос 2007 и 2008 годов и Уимблдон-2008.

Напомним, на US Open-2020 в последний момент заявилась первая ракетка Украины Элина Свитолина. Однако впоследствии она решила сняться с турнира.

В женском одиночном разряде от участия в US Open уже отказались 27 теннисисток, включая действующую чемпионку канадку Бьянку Андрееску.

Открытый чемпионат США в 2020 году пройдет с 31 августа по 13 сентября.