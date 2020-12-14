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"Барселона" сыграет против ПСЖ и другие пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Ньон, Понедельник 14 декабря 2020 13:26
"Барселона" сыграет против ПСЖ и другие пары 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото: жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА (twitter.com/ChampionsLeague)
Автор: Вера Олейник

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021, по итогам которой определятся пары соперников данной стадии турнира. Календарь матчей станет известен позже.

Трансляция процедуры велась на официальном сайте УЕФА.

Результаты жеребьевки:

"Боруссия" (Менхенгладбах) - "Манчестер Сити"
"Лацио" - "Бавария"
"Атлетико" - "Челси"
"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль"
"Порту" - "Ювентус"
"Барселона" - "Пари Сен-Жермен"
"Севилья" - "Боруссия" (Дортмунд)
"Аталанта" - "Реал"

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные - на 9, 10, 16 и 17 марта. Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала состоится 19 марта.

Действующий победитель турнира - мюнхенская "Бавария".

Напомним, что в групповом этапе Лиги чемпионов также выступали и два представителя Украины - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Оба клуба заняли третьи места в своих группах, через которые квалифицировались во второй по рангу еврокубковый турнир.

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