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Харьков претендует на проведение Суперкубка УЕФА в 2021 году

Новости » Спорт    01.11.2018 - 13:49
Фото: стадион "Металлист" (ffu.ua)
Фото: стадион "Металлист" (ffu.ua)

Еще один важный еврокубковый матч может состояться в Украине

Харьков претендуют на проведение Суперкубка УЕФА в 2021 году. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Помимо украинского города, заявления о желании проведения еврокубкового поединка также направили Минск, Хельсинки и Белфаст.

Отмечается, что выражение интереса не накладывает обязательств. Окончательные предложения вместе с заявочными досье надо подать до 15 февраля 2019 года. Исполнительный комитет УЕФА выберет город в мае или июне 2019 года.

Федерация футбола Украины совместно с Харьковской областной государственной администрацией (ХОГА) выпустили совместное заявление, в котором заявили о готовности побороться за право проведения поединка. 

"Все необходимые документы для оформления полноценной заявки в соответствии с требованиями УЕФА, будут собраны совместно ФФУ и руководством ХОГА до февраля 2019 года. Есть все основания рассчитывать на то, что Харьков сможет провести матч за Суперкубок УЕФА на высшем уровне. Подтверждением этого является организация финала Лиги чемпионов в Киеве в мае этого года, заслужила самую высокую оценку руководства УЕФА", - говорится в сообщении на сайте ФФУ.

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