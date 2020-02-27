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Сборная Украины по биатлону стала чемпионом Европы в смешанной эстафете

Новости » Спорт     27.02.2020 - 17:21
Сборная Украины по биатлону стала чемпионом Европы в смешанной эстафете

Четвертая медаль украинской команды на континентальном первенстве

Сборная Украины завоевала золото в смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах, Беларусь. Об этом сообщается Twitter в соревнований.

"Сине-желтую" команду представляли Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Второй финишную линию пересекла команда России. Бронзовую награду получили биатлонисты из Норвегии.

Таким образом, на чемпионате Европы Украина завоевала уже четыре медали. Ранее сегодня украинская команда выиграла бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете.

Накануне, в первый соревновательный день, Елена Пидгрушная завоевала серебро в суперспринте, Дмитрий Пидручный в этой же дисциплине выиграл бронзовую медаль.

Далее календарь чемпионата берет однодневную паузу, чтобы в субботу, 29 февраля, продолжиться спринтами у мужчин (11:30) и женщин (14:30).

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