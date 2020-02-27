Сборная Украины по биатлону стала чемпионом Европы в смешанной эстафете

Четвертая медаль украинской команды на континентальном первенстве

Сборная Украины завоевала золото в смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах, Беларусь. Об этом сообщается Twitter в соревнований.

"Сине-желтую" команду представляли Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Второй финишную линию пересекла команда России. Бронзовую награду получили биатлонисты из Норвегии.

takes mixed relay , team and ! pic.twitter.com/9ariDFs3PE — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) February 27, 2020

Таким образом, на чемпионате Европы Украина завоевала уже четыре медали. Ранее сегодня украинская команда выиграла бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете.

Накануне, в первый соревновательный день, Елена Пидгрушная завоевала серебро в суперспринте, Дмитрий Пидручный в этой же дисциплине выиграл бронзовую медаль.

Далее календарь чемпионата берет однодневную паузу, чтобы в субботу, 29 февраля, продолжиться спринтами у мужчин (11:30) и женщин (14:30).