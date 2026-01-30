Кадровий голод в Україні: кого катастрофічно бракує і де платять найбільше

Стабілізація на ринку праці формується не шляхом створення нових робочих місць, а під впливом міграційних процесів, мобілізації та демографічного скорочення працездатного населення.

Кількість отримувачів послуг Державної служби зайнятості з 2022 року знизилася з 1,046 млн до 639 тис. людей, безробітних - з 867,6 тис. до 358,4 тис. людей, кількість працевлаштованих - з 248,8 тис. до 314,9 тис.

Як змінилась кількість звернень українців до Державної служби зайнятості з 2022 по 2025 роки (інфографіка РБК-Україна)

Порівняно з піком 2022 року кількість зареєстрованих безробітних скоротилася більш ніж у 2,4 раза. Водночас зростання кількості працевлаштованих у 2024-2025 роках свідчить про часткове пожвавлення економічної активності, передусім у секторах внутрішнього попиту та відновлення.

Вакансії проти шукачів: дисбаланс за видами діяльності

Станом на 1 січня 2026 року структура попиту й пропозиції на ринку праці залишається глибоко дисбалансованою.

Серед ТОП-3 видів економічної діяльності за кількістю вакансій на першому місці переробна промисловість - 10 тис. вакансій. Наступні: торгівля та ремонт транспорту - 8 тис., освіта - 5,3 тис. вакансій.

В ТОП-3 сфер де люди частіше шукають роботу: торгівля та ремонт автотранспорту - 21,6 тис., держуправління і оборона - 21 тис., переробна промисловість - 12,9 тис. людей.

Ці дані вказують на якісний розрив: ринок потребує робітничих, технічних і педагогічних кадрів, тоді як значна частина шукачів орієнтована на сфери з обмеженим створенням нових робочих місць, насамперед у державному секторі.

Де найбільше вакансій в Україні (інфографіка РБК-Україна)

Прискорене номінальне зростання середньомісячної заробітної плати

У 2024-2025 роках заробітна плата стала ключовим механізмом адаптації бізнесу до дефіциту робочої сили. У січні-листопаді 2025 року середньомісячна зарплата зросла на 10,9% порівняно з початком року (22 992 грн), підтверджуючи сталий висхідний тренд.

Яку зарплату пропонують роботодавці й чого очікують працівники (інфографіка РБК-Україна)

Зарплатні очікування: сигнали з ринку вакансій і резюме

Дані платформи Work.ua демонструють ще один важливий зсув - випереджальне зростання зарплатних очікувань працівників.

Починаючи з другої половини травня 2025 року зарплати за резюме зростають швидше, ніж пропозиції роботодавців. Це є прямим індикатором кадрового дефіциту та зростання навантаження на працюючих.

Найбільше зростання спостерігалося у сегментах топменеджменту та вищого керівництва; фінансового та страхового сектору; сільського господарства та агробізнесу; професійних і технічних послуг.

Як зростала середньомісячна заробітна плата (інфографіка РБК-Україна)

Лідери за рівнем оплати праці

Максимальні рівні середньомісячної оплати праці у січні-листопаді 2025 року були у сфері інформації та телекомунікацій - 65,2 тис. грн, фінанси та страхова діяльність - 52,16 тис. грн, наукова і технічна діяльність - 33 тис. грн.

Це підтверджує збереження економіки знань та фінансів як головних "якорів" платоспроможного попиту на працю, зазначає Данилишин.

Де пропонують найвищі зарплати (інфографіка РБК-Україна)

"На даний час Український ринок праці входить у фазу, де дефіцит робочої сили стає системним фактором, а не тимчасовим наслідком війни. Зростання заробітної плати - це не лише позитив для домогосподарств, а й серйозний виклик для бізнесу, інфляційної динаміки та конкурентоспроможності економіки", - підкреслює він.

Разом з цим, Данилишин вважає, що без активної політики повернення мігрантів, перекваліфікації кадрів, модернізації освіти та стимулювання продуктивності праці зарплатний тиск і дисбаланси на ринку праці лише посилюватимуться у 2026-2027 роках.