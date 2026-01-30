Кадровый голод в Украине: кого катастрофически не хватает и где платят больше всего

Стабилизация на рынке труда формируется не путем создания новых рабочих мест, а под влиянием миграционных процессов, мобилизации и демографического сокращения трудоспособного населения.

Количество получателей услуг Государственной службы занятости с 2022 года снизилось с 1,046 млн до 639 тыс. человек, безработных - с 867,6 тыс. до 358,4 тыс. человек, количество трудоустроенных - с 248,8 тыс. до 314,9 тыс.

Как изменилось количество обращений украинцев в Государственную службу занятости с 2022 по 2025 годы (инфографика РБК-Украина)

По сравнению с пиком 2022 года количество зарегистрированных безработных сократилось более чем в 2,4 раза. В то же время рост количества трудоустроенных в 2024-2025 годах свидетельствует о частичном оживлении экономической активности, прежде всего в секторах внутреннего спроса и восстановления.

Вакансии против соискателей: дисбаланс по видам деятельности

По состоянию на 1 января 2026 года структура спроса и предложения на рынке труда остается глубоко дисбалансированной.

Среди ТОП-3 видов экономической деятельности по количеству вакансий на первом месте перерабатывающая промышленность - 10 тыс. вакансий. Следующие: торговля и ремонт транспорта - 8 тыс., образование - 5,3 тыс. вакансий.

В ТОП-3 сфер где люди чаще ищут работу: торговля и ремонт автотранспорта - 21,6 тыс., госуправление и оборона - 21 тыс., перерабатывающая промышленность - 12,9 тыс. человек.

Эти данные указывают на качественный разрыв: рынок нуждается в рабочих, технических и педагогических кадрах, тогда как значительная часть соискателей ориентирована на сферы с ограниченным созданием новых рабочих мест, прежде всего в государственном секторе.

Где больше всего вакансий в Украине (инфографика РБК-Украина)

Ускоренный номинальный рост среднемесячной заработной платы

В 2024-2025 годах заработная плата стала ключевым механизмом адаптации бизнеса к дефициту рабочей силы. В январе-ноябре 2025 года среднемесячная зарплата выросла на 10,9% по сравнению с началом года (22 992 грн), подтверждая устойчивый восходящий тренд.

Какую зарплату предлагают работодатели и чего ожидают работники (инфографика РБК-Украина)

Зарплатные ожидания: сигналы с рынка вакансий и резюме

Данные платформы Work.ua демонстрируют еще один важный сдвиг - опережающий рост зарплатных ожиданий работников.

Начиная со второй половины мая 2025 года зарплаты по резюме растут быстрее, чем предложения работодателей. Это является прямым индикатором кадрового дефицита и роста нагрузки на работающих.

Наибольший рост наблюдался в сегментах топ-менеджмента и высшего руководства; финансового и страхового сектора; сельского хозяйства и агробизнеса; профессиональных и технических услуг.

Как росла среднемесячная заработная плата (инфографика РБК-Украина)

Лидеры по уровню оплаты труда

Максимальные уровни среднемесячной оплаты труда в январе-ноябре 2025 года были в сфере информации и телекоммуникаций - 65,2 тыс. грн, финансы и страховая деятельность - 52,16 тыс. грн, научная и техническая деятельность - 33 тыс. грн.

Это подтверждает сохранение экономики знаний и финансов как главных "якорей" платежеспособного спроса на труд, отмечает Данилишин.

Где предлагают самые высокие зарплаты (инфографика РБК-Украина)

"В настоящее время Украинский рынок труда входит в фазу, где дефицит рабочей силы становится системным фактором, а не временным следствием войны. Рост заработной платы - это не только позитив для домохозяйств, но и серьезный вызов для бизнеса, инфляционной динамики и конкурентоспособности экономики", - подчеркивает он.

Вместе с этим, Данилишин считает, что без активной политики возвращения мигрантов, переквалификации кадров, модернизации образования и стимулирования производительности труда зарплатное давление и дисбалансы на рынке труда будут только усиливаться в 2026-2027 годах.