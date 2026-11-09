Податкова звільняє керівницю акцизного напряму на тлі рекодного занепаду надходжень

У Державній податковій службі відбулися кадрові чистки в акцизному блоці після провалу жовтневих надходжень до бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис журналіста-розслідувача Євгена Плінського у Telegram-каналі "Брудні ігри".

За словами журналіста, уряд планує активізувати роботу з ліквідації схем ухилення від сплати податків і детінізації ринків. Він також зазначає, що відповідні питання обговорюють на регулярних нарадах за участю прем'єр-міністра, силових структур і народних депутатів.

Плінський пов'язує кадрові зміни з провалом надходжень від акцизного податку за жовтень , а також із планами уряду посилити боротьбу з нелегальним обігом підакцизної продукції. Передусім ідеться про тютюнові вироби та спирт.

Разом із нею, як стверджує журналіст, департамент залишає ще одна посадовиця, яка працювала у напрямі управління ризиками.

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За інформацією Плінського, виконувач обов'язків голови ДПС Юрій Конюшенко підписав наказ про звільнення директорки Департаменту контролю за підакцизними товарами Христини Боженко за угодою сторін. Рішення погодили з Міністерством фінансів України.

Акцизні надходження не виконали план

Нагадаємо, жовтень 2026-го став провальним з точки зору доходів від акцизу (недовиконання місячного плану на 7,1 млрд грн або на 40%) і від ПДВ (недовиконання місячного плану на 11,7 млрд грн або на 32%).

По акцизу найсильніше недовиконання зафіксовано на тютюновому ринку - на 3,8 млрд грн, або на 32,4%.

"Це не "технічне відхилення", а діагноз. Системна робота з детінізації мала б давати результат передусім у ПДВ та акцизі, і саме тут вона провалена", - заявив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.

За результатами дослідження Kantar Україна, у липні частка нелегальної продукції на ринку сигарет України становила 21,6% (у квітні цього року - 19,8%), а ринок електронний вейпів повністю в тіні. Це найгірший показник за останні два роки.

Очікувані річні втрати держбюджету від нелегального ринку сигарет, за підрахунками Kantar Україна, становлять рекордні 36,4 млрд грн.

У жовтні під головуванням прем'єр-міністра України Сергія Корецького та міністра фінансів Сергія Марченка відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи з питань детінізації економіки, де було оновлено її склад та визначено ключові пріоритети.

Зокрема, глава Кабміну за результатами зустрічі зазначив, що першочерговими заходами уряду передбачено роботу над питанням оподаткування електронних сигарет і рідин для них, боротьбу з контрабандою, ліквідацію схем ухилення від сплати податків.

Раніше ми писали, що в Україні пропонують підвищити штрафи за нелегальний продаж рідин для електронних сигарет до 250 тис. грн для дієвої боротьби з тіньовим ринком.