Нелегальний ринок сигарет стрімко зростає, бюджет втрачає мільярди: нове дослідження

У липні 2026 року частка нелегальної тютюнової продукції в Україні зросла до 21,6%, наблизившись до історичного максимуму, зафіксованого у жовтні 2023 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані проєкту "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні", який проводить Kantar Україна.

Частка нелегальної торгівлі сигаретами зросла до 21,6%

"Зростання загального показника порівняно з попередньою хвилею відбулося переважно шляхом збільшення частки продукції, маркованої написом Duty Free або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні. Її частка зросла з 7,8% у квітні до 10,9% у липні 2026 року", – йдеться у дослідженні.

Водночас частка підробленої продукції, зокрема продукції з підробленими акцизними марками, знизилася з 11,2% у квітні до 9,1% у липні.

За таких обсягів ринку річні втрати державного бюджету через несплату податків оцінюються у рекордні 36,4 млрд грн.

Де зосереджений нелегальний ринок сигарет

Географія нелегальної торгівлі суттєво не змінилася. Приблизно 68% всієї нелегальної продукції зосереджено у семи областях: Дніпропетровська – 18%, Харківська – 12%, Одеська – 11%, Київ та Київська область – 8%, Львівська – 7%, Кіровоградська – 6%, Хмельницька – 6%.

Кіоски та магазини залишаються основними каналами збуту, через які реалізується близько двох третин нелегальної тютюнової продукції.

Нагадаємо, минулого тижня уряд призначив Юрія Конюшенка новим керівником Державної податкової служби. Серед ключових завдань до нового очільника ДПС від прем'єр-міністра - виконання планів надходжень до державного бюджету, вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкритий діалог із платниками.

Згідно зі звітом "Інституту соціально-економічної трансформації", ключовою проблемою податкової продовжує залишатися підакцизна група товарів, зокрема нелегальний обіг нікотиновмісної продукції.

Які схеми використовують для нелегального обігу тютюну

Раніше медіа повідомляли, що невідома на ринку компанія ТОВ "Люкс-Трейд Комерц" ввезла в Україну майже 1000 тонн тютюну, але не замовила жодної акцизної марки, що може свідчити про підготовку до нелегального виробництва тютюнової продукції.

За даними ЗМІ, у другому кварталі цього року ця компанія знову імпортувала 560 тонн тютюну. При цьому залишки тютюну на складах ТОВ "Ферментаційний завод "ТОБАКО" без замовлення акцизних марок складають 5 750 тонн.