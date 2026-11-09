ua en ru
Пн, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Налоговая увольняет руководителя акцизного направления на фоне рекордного падения поступлений

19:02 09.11.2026 Пн
3 мин
aimg Сергей Новиков
Налоговая увольняет руководителя акцизного направления на фоне рекордного падения поступлений Налоговая служба Украины (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

В Государственной налоговой службе произошли кадровые чистки в акцизном блоке после провала октябрьских поступлений в бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста-расследователя Евгения Плинского в Telegram-канале "Брудні ігри".

По информации Плинского, исполняющий обязанности главы ГНС Юрий Конюшенко подписал приказ об увольнении директора Департамента контроля за подакцизными товарами Кристины Боженко по соглашению сторон. Решение согласовали с Министерством финансов Украины.

Читайте также: С 1 января 2027 года купить алкоголь или сигареты в интернете станет сложнее

Вместе с ней, как утверждает журналист, департамент покидает еще одна чиновница, работавшая по направлению управления рисками.

Плинский связывает кадровые изменения с провалом поступлений от акцизного налога за октябрь, а также с планами правительства усилить борьбу с нелегальным оборотом подакцизной продукции. В первую очередь речь идет о табачных изделиях и спирте.

По словам журналиста, правительство планирует активизировать работу по ликвидации схем уклонения от уплаты налогов и детенизации рынков. Он также отмечает, что соответствующие вопросы обсуждаются на регулярных совещаниях с участием премьер-министра, силовых структур и народных депутатов.

Налоговая увольняет руководителя акцизного направления на фоне рекордного падения поступлений
Налоговая увольняет руководителя акцизного направления на фоне рекордного падения поступлений (фото: t.me/plinskiymedia)

Акцизные поступления не выполнили план

Напомним, октябрь 2026 стал провальным с точки зрения доходов от акциза (невыполнение месячного плана на 7,1 млрд грн или на 40%) и от НДС (невыполнение месячного плана на 11,7 млрд грн или на 32%).

По акцизу самое большое недовыполнение зафиксировано на табачном рынке - 3,8 млрд грн, или 32,4%.

"Это не "техническое отклонение", а диагноз. Системная работа по детенизации должна была бы давать результат прежде всего по НДС и акцизу, и именно здесь она провалена", - заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По результатам исследования Kantar Украина, в июле доля нелегальной продукции на рынке сигарет Украины составила 21,6% (в апреле этого года - 19,8%), а рынок электронный вейпов полностью в тени. Это худший показатель за последние два года.

Ожидаемые годовые потери госбюджета от нелегального рынка сигарет, по подсчетам Kantar Украина, составляют рекордные 36,4 млрд грн.

В октябре под председательством премьер-министра Украины Сергея Корецкого и министра финансов Сергея Марченко состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам детенизации экономики, на котором обновили ее состав и определили ключевые приоритеты.

В частности, глава Кабмина по итогам встречи отметил, что первоочередные меры правительства предусматривают работу над вопросами налогообложения электронных сигарет и жидкостей для них, борьбу с контрабандой и ликвидацию схем уклонения от уплаты налогов.

Ранее мы писали, что в Украине предлагают повысить штрафы за нелегальную продажу жидкостей для электронных сигарет до 250 тыс. грн для действенной борьбы с теневым рынком.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Налоги
Новости
НАТО направит представителя на переговоры в Абу-Даби: кто примет участие
НАТО направит представителя на переговоры в Абу-Даби: кто примет участие
Аналитика
Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко