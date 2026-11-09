Купити алкоголь чи сигарети в інтернеті стане складніше: що зміниться з 2027-го

З 1 січня 2027 року в Україні запровадять нові правила продажу алкоголю, тютюнових виробів та електронних сигарет через інтернет.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної податкової служби України.

Які вимоги запровадять для продавців

Нові правила стосуватимуться онлайн-продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних і слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин для них і пристроїв для споживання тютюну без згоряння.

Щоб торгувати такою продукцією дистанційно, підприємцям потрібно буде:

мати відповідну ліцензію, якщо закон вимагає її для такого виду діяльності;

внести адреси сайтів та інших онлайн-ресурсів до спеціального реєстру;

перевіряти вік покупця ще до продажу;

відправляти товар для доставки з місця торгівлі;

повторно перевіряти вік під час передачі замовлення покупцеві.

Які сайти потраплять до реєстру

Реєстр адрес вебсайтів вестиме Державна податкова служба. До нього вноситимуть не лише адреси інтернет-магазинів, а й URL-адреси, домени, IP-адреси, мобільні додатки та інші мережеві адреси, через які пропонують або продають відповідну продукцію.

Інформацію до реєстру вноситимуть, змінюватимуть або виключатимуть на підставі повідомлень підприємців та даних про їхні ліцензії. Реєстр оприлюднять на вебпорталі податкової.

Коли можуть заблокувати сайт

ДПС контролюватиме інтернет і перевірятиме, чи дотримуються продавці нових вимог. Якщо податкова виявить порушення, вона зможе ухвалити рішення про необхідність обмежити доступ до сайту або мобільного додатка.

Під час воєнного або надзвичайного стану рішення щодо сайтів передаватимуть до Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами. На його підставі центр видаватиме розпорядження про блокування, яке інтернет-провайдери мають виконати протягом трьох робочих днів.

Рішення щодо мобільних додатків надсилатимуть відповідним платформам цифрової дистрибуції.

Що робити чинним онлайн-магазинам

Для підприємців, які вже продають таку продукцію через інтернет і хочуть продовжити роботу, передбачили перехідний період.

Після початку роботи реєстру вони матимуть один календарний місяць, щоб повідомити ДПС про свої сайти та інші онлайн-ресурси. Якщо продавець не надішле інформацію вчасно, податкова зможе ухвалити рішення про необхідність обмежити доступ до його сайту або мобільного додатка.

Зміни передбачає Закон України № 4903-IX від 9 червня 2026 року.