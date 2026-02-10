UA

Кадиров вперше прокоментував ДТП за участю сина

Фото: глаа Чеченської Республіки Рамзан Кадиров (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Глава Чечні Рамзан Кадиров назвав "вкидом" та продуктом штучного інтелекту інформацію про те, що його син Адам Кадиров потрапив у ДТП та знаходився в критичному стані в реанімації.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на росЗМІ.

Кадиров зазначив, що за допомогою штучного інтелекту "можна обдурити будь-яку людину".

"По країні сталося 128 тисяч аварій, 13 009 людей загинули, але нікому до цього немає справи, ніхто нічого не каже. А вкид, що звідкись узявся, про аварію сина Кадирова став номером один у світових новинах", - сказав глава Чечні на зустрічі з прокурором республіки Арсаном Адаєвим.

Кадиров також повідомив, що планує посилити заходи щодо боротьби з кіберзлочинами, у тому числі з поширенням фейків.

"Особливе місце посідає актуальність боротьби з фейками. Тема дуже важлива для всієї країни, але недостовірна інформація щодо нашої республіки завжди з якоїсь причини стає приводом особливого ажіотажу в медіасфері", - заявив він.

ДТП з сином Кадирова

Як відомо, про те, що у Грозному сталася ДТП з Адамом Кадировим, у січні повідомляли опозиційний телеграм-канал Niyso та видання "Кавказ.Реалії", згодом інформацію розповсюдили інші ЗМІ.

Повідомлялось, що машина, за кермом якої був 18-річний син голови Чечні, втратила керування на дуже високій швидкості і зіткнулася з огорожею. Автомобілі кортежу, які прямували за машиною Кадирова, врізалися один в одного. Скільки людей постраждали в аварії, невідомо.

Як повідомляло видання, Адама Кадирова доставили літаком на лікування до Москви. Раніше влада Чечні ніяк не коментувала повідомлення про аварію.

