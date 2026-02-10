Кадиров вперше прокоментував ДТП за участю сина

Кадиров зазначив, що за допомогою штучного інтелекту "можна обдурити будь-яку людину".

"По країні сталося 128 тисяч аварій, 13 009 людей загинули, але нікому до цього немає справи, ніхто нічого не каже. А вкид, що звідкись узявся, про аварію сина Кадирова став номером один у світових новинах", - сказав глава Чечні на зустрічі з прокурором республіки Арсаном Адаєвим.

Кадиров також повідомив, що планує посилити заходи щодо боротьби з кіберзлочинами, у тому числі з поширенням фейків.

"Особливе місце посідає актуальність боротьби з фейками. Тема дуже важлива для всієї країни, але недостовірна інформація щодо нашої республіки завжди з якоїсь причини стає приводом особливого ажіотажу в медіасфері", - заявив він.