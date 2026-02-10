Кадыров впервые прокомментировал ДТП с участием сына

Кадыров отметил, что с помощью искусственного интеллекта "можно обмануть любого человека".

"По стране произошло 128 тысяч аварий, 13 009 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А взявшийся откуда-то вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях", - сказал глава Чечни на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым.

Кадыров также сообщил, что планирует усилить меры по борьбе с киберпреступлениями, в том числе с распространением фейков.

"Особое место занимает актуальность борьбы с фейками. Тема очень важная для всей страны, но недостоверная информация в отношении нашей республики всегда по какой-то причине становится поводом особого ажиотажа в медиасфере", - заявил он.