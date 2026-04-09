Кадиров не піде воювати за Тегеран: глава Чечні пояснив, що не подобається в діях Ірану

Причина відмови криється у діях самого Ірану. Тегеран атакує країни, які глава Чечні вважає союзниками.

"Це цілком могло б статися (участь на боці Тегерану, - ред.), якби Іран вів бойові дії лише проти США та Ізраїлю. Але вони нападають і на наших братів. Без жодного сумніву, особисто я підтримую сторону Ірану за одним „але“ - я не підтримую удари Ірану по мирних об’єктах і цивільній інфраструктурі арабських країн Перської затоки", - написав Кадиров.

Він підтримує "братні стосунки" з лідерами ОАЕ, Бахрейну та Саудівської Аравії. Глава Чечні підкреслив, що йому неприємно бачити мирних жителів цих країн серед жертв конфлікту.

Meduza нагадує, що ще у березні риторика Кадирова була дещо іншою. Тоді він називав удари Ірану по американських об'єктах "очікуваним відсічем ворогу".

Така миролюбна позиція може бути викликана ще й тим, що Рамзан Кадиров та його оточення володіють елітною нерухомістю в Дубаї (ОАЕ), повідомляє Кавказ.Реалії. Згідно з даними різних ЗМІ, Кадиров зокрема володіє віллами, зареєстрованими на родичів, вартістю понад 20 млн доларів. Особистий літак Кадирова часто здійснює рейси до ОАЕ, які розглядаються як місце потенційного притулку або відпочинку, а також центр управління активами.