UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Кадиров не піде воювати за Тегеран: глава Чечні пояснив, що не подобається в діях Ірану

02:12 09.04.2026 Чт
2 хв
Основна причина - не тільки конфлікт інтересів між країнами Затоки та Тегераном, але й власній вигоді.
aimg Пилип Бойко
Фото: Рамзан Кадиров (Getty Images)

Чеченські підрозділи не братимуть участі у війні Ірану проти США та Ізраїлю. Так званий глава Чечні Рамзан Кадиров офіційно спростував чутки про готовність своїх бійців вирушити на допомогу Тегерану. Відповідну заяву він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на опозиційне Кремлю видання Meduza.

Кадирівці намагаються віджати бізнес в окупованому Токмаку: "АТЕШ" дізналося про репресії.

Причина відмови криється у діях самого Ірану. Тегеран атакує країни, які глава Чечні вважає союзниками.

"Це цілком могло б статися (участь на боці Тегерану, - ред.), якби Іран вів бойові дії лише проти США та Ізраїлю. Але вони нападають і на наших братів. Без жодного сумніву, особисто я підтримую сторону Ірану за одним „але“ - я не підтримую удари Ірану по мирних об’єктах і цивільній інфраструктурі арабських країн Перської затоки", - написав Кадиров.

Він підтримує "братні стосунки" з лідерами ОАЕ, Бахрейну та Саудівської Аравії. Глава Чечні підкреслив, що йому неприємно бачити мирних жителів цих країн серед жертв конфлікту.

Meduza нагадує, що ще у березні риторика Кадирова була дещо іншою. Тоді він називав удари Ірану по американських об'єктах "очікуваним відсічем ворогу".

Така миролюбна позиція може бути викликана ще й тим, що Рамзан Кадиров та його оточення володіють елітною нерухомістю в Дубаї (ОАЕ), повідомляє Кавказ.Реалії. Згідно з даними різних ЗМІ, Кадиров зокрема володіє віллами, зареєстрованими на родичів, вартістю понад 20 млн доларів. Особистий літак Кадирова часто здійснює рейси до ОАЕ, які розглядаються як місце потенційного притулку або відпочинку, а також центр управління активами.

Яка ситуація в Ірані

В адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що вважають неприпустимим отримання грошей Іраном за прохід суден через Ормузьку протоку. Трамп хоче, щоб цей шлях відкритим для всіх нафтових танкерів і транспорту, зазначили у Білому домі.

Поки у США оголошували ультиматум Іран завдав ударів по союзниках Штатів. Про обстріли своєї території повідомили ОАЕ, Кувейт, Бахрейн та Саудівська Аравія.

А в Ізраїлі заявляють, що перемир'я між США та Іраном жодним чином не стосується бойових дій проти "Хезболли" в Лівані. Тому там триватимуть бойові дії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
