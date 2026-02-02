ua en ru
Кадирівці намагаються віджати бізнес в окупованому Токмаку: "АТЕШ" дізналося про репресії

Понеділок 02 лютого 2026 08:00
Кадирівці намагаються віджати бізнес в окупованому Токмаку: "АТЕШ" дізналося про репресії
Автор: Едуард Ткач

Кадирівці почали експансію в українському окупованому місті Токмак Запорізької області, щоб захопити контроль над бізнесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "АТЕШ".

У публікації партизанського руху йдеться, що їхні агенти зафіксували запуск процесу переділу власності за тим самим сценарієм, який відбувався в Маріуполі.

"Бійці 78-го полку "Ахмат Північ" розпочали активну підготовку до захоплення найбільш ліквідних підприємств міста з метою їхньої подальшої неформальної передачі під контроль структур із Грозного", - ідеться в повідомленні.

Наразі окуповані підрозділи проводять інвентаризацію активів і чинять системний тиск на власників аграрних компаній і торгових мереж.

Причому репресії проти місцевих підприємців посилюються щодня і спрямовані на те, щоб змусити їх добровільно відмовитися від майна на користь кадирівців.

Зокрема, процес супроводжується погрозами фабрикації кримінальних справ і незаконними перевірками, "які слугують лише формальним приводом для майбутнього рейдерського захоплення".

"Ситуація в Токмаку наочно підтверджує колоніальну політику Москви, яка віддає українські міста на розграбування своїм вірним підрозділам в обмін на утримання фронту", - пише "АТЕШ".

Агенти додали, що жителі міста повідомляють їм про постійну присутність озброєних людей в офісах підприємств, а також фіксуються спроби нав'язати "зовнішнє управління" з числа наближених до кадировських командирів осіб.

Наприкінці публікації "АТЕШ" закликали підприємців Токмака передавати їм інформацію про дії окупантів.

Мародерство окупантів

Нагадаємо, нещодавно у Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що росіяни за 2025 рік вивезли понад 2 млн тонн зернових культур, вирощених на тимчасово окупованих територіях України.

При цьому більша частка припадає на друге півріччя - тоді було відвантажено близько 1,4 млн тонн.

Крім того, у жовтні того ж року в розвідці повідомили, що Росія обкрадає культурну спадщину України. За їхніми даними даними, було виявлено дані про викрадення понад 170 культурних цінностей, зокрема з музею "Кам'яна Могила".

