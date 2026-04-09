Кадыров не пойдет воевать за Тегеран: глава Чечни объяснил, что не нравится в действиях Ирана

Причина отказа кроется в действиях самого Ирана. Тегеран атакует страны, которые глава Чечни считает союзниками.

"Это вполне могло бы произойти(участие на стороне Тегерана, - ред.), если бы Иран вел боевые действия только против США и Израиля. Но они нападают и на наших братьев. Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним "но" - я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива", - написал Кадыров.

Он поддерживает "братские отношения" с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. Глава Чечни подчеркнул, что ему неприятно видеть мирных жителей этих стран среди жертв конфликта.

Meduza напоминает, что еще в марте риторика Кадырова была несколько иной. Тогда он называл удары Ирана по американским объектам "ожидаемым отпором врагу".

Такая миролюбивая позиция может быть вызвана еще и тем, что Рамзан Кадыров и его окружение владеют элитной недвижимостью в Дубае (ОАЭ), сообщает Кавказ.Реалии. Согласно данным различных СМИ, Кадыров в частности владеет виллами, зарегистрированными на родственников, стоимостью более 20 млн долларов. Личный самолет Кадырова часто совершает рейсы в ОАЭ, которые рассматриваются как место потенциального убежища или отдыха, а также центр управления активами.