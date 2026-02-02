ua en ru
Кадыровцы пытаются отжать бизнес в оккупированном Токмаке: "АТЭШ" узнало о репрессиях

Понедельник 02 февраля 2026 08:00
Кадыровцы пытаются отжать бизнес в оккупированном Токмаке: "АТЭШ" узнало о репрессиях Фото: оккупанты угрожают уголовными делами и проверками (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Кадыровцы начали экспансию в украинском оккупированном городе Токмак Запорожской области, чтобы захватить контроль над бизнесом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "АТЭШ".

В публикации партизанского движения сказано, что их агенты зафиксировали запуск процесса передела собственности по тому же сценарию, который происходил в Мариуполе.

"Бойцы 78-го полка "Ахмат Север" приступили к активной подготовке по захвату наиболее ликвидных предприятий города с целью их дальнейшей неформальной передачи под контроль структур из Грозного", - говорится в сообщении.

На данный момент оккупированные подразделения проводят инвентаризацию активов и оказывают системное давление на владельцев аграрных компаний и торговых сетей.

Причем репрессии против местных предпринимателей усиливаются ежедневно и направлены на то, чтобы заставить их добровольно отказаться от имущества в пользу кадыровцев.

В частности, процесс сопровождается угрозами фабрикации уголовных дел и незаконными проверками, "которые служат лишь формальным поводом для будущего рейдерского захвата".

"Ситуация в Токмаке наглядно подтверждает колониальную политику Москвы, которая отдаёт украинские города на разграбление своим верным подразделениям в обмен на удержание фронта", - пишет "АТЭШ".

Агенты добавили, что жители города сообщают им о постоянном присутствии вооруженных людей в офисах предприятий, а также фиксируются попытки навязать "внешнее управление" из числа приближенных к кадыровским командирам лиц.

В конце публикации "АТЕШ" призвали предпринимателей Токмака передавать им информацию о действиях оккупантов.

Мародерство оккупантов

Напомним, недавно в Службе внешней разведки Украины сообщили, что россияне за 2025 год вывезли более 2 млн тонн зерновых культур, выращенных на временно оккупированных территориях Украины.

При этом большая доля приходится на второе полугодие - тогда было отгружено около 1,4 млн тонн.

Кроме того, в октябре того же года в разведке сообщили, что Россия обворовывает культурное наследие Украины. По их данным данным, были обнаружены данные о похищении более 170 культурных ценностей, в том числе из музея "Каменная Могила".

