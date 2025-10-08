РФ обкрадає Україну на культурні цінності: розвідка розкрила деталі

Росія обкрадає культурну спадщину України на окупованих територіях. Були виявлені дані про викрадення понад 170 культурних цінностей, зокрема з музею "Кам’яна Могила".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГУ розвідки України.

Розвідка у розділі "Викрадена спадщина" на порталі War&Sanctions оприлюднила дані про 178 цінностей, викрадених росіянами на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, окупанти:

• викрали понад 140 артефактів під час незаконних археологічних розкопок у Криму - на об’єктах Південне передмістя Херсонесу Таврійського, городище Кадиківське (римський табір) та пам’ятці візантійської архітектури "Церква Іоанна Предтечі";

• вивезли 37 експонатів із Національного історико-археологічного музею "Кам’яна Могила" до музею "Херсонес Таврійський" під виглядом “тимчасової виставки” "Духовний світ предків у петрогліфах Кам’яної Могили" у 2023 році.

"Привласнюючи українську культуру та історію, Росія намагається стерти українську національну ідентичність, легалізувати агресію та окупацію", - написали в розвідці..

В ГУР вважають, що документування злочинів це перший крок на шляху до притягнення до відповідальності всіх причетних у подібних злочинах.

Раніше ГУР на порталі War&Sanctions оприлюднило інформацію щодо 110 цінностей, які були нелегально викопані окупантами на території Криму.