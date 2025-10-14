ЗСУ цифровізують медицину: Сирський анонсував нові рішення на фронті

Сучасне поле бою визначають ударні дрони, а зона ураження може сягати до 10 кілометрів. За таких умов особливого значення набуває оперативна евакуація поранених, розвиток логістики та військової медицини.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Ми повинні бачити війну крізь призму потреб українського піхотинця, вберегти його життя і здоров’я", - підкреслив він під час наради з питань медичного забезпечення ЗСУ.

За словами Сирського, всі виявлені проблеми мають одразу отримувати конкретні рішення.

Інноваційні технології у військовій медицині

Під час наради було представлено досвід 106-ї окремої бригади тероборони. Там медики застосовують портативні комплекси FMC для дистанційних консультацій лікарів госпіталів із військовослужбовцями, які виконують бойові завдання.

Ця система дозволяє проводити захищені онлайн-консультації з передачею даних ЕКГ, дерматоскопії, ультрасоноскопії, отоскопії у разі великої відстані від лінії зіткнення до шпиталів та медичних закладів, у яких є вузькофахові спеціалісти.

Як зазначив Сирський, перша партія обладнання вже надійшла до військових частин і показала ефективні результати. Отриманий досвід планують масштабувати, впроваджуючи нові технологічні рішення, зокрема цифровізацію медичної документації та використання роботизованих систем для евакуації поранених.

Триває також робота щодо цифровізації обліку медичної допомоги військовослужбовцям ЗС України.

"Насамперед маємо працювати для збереження життя і здоров'я захисників України, які тримають на собі фронт", - підсумував головнокомандувач