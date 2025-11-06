ua en ru
Кабмину предлагают усилить защиту больниц в прифронтовых регионах: о чем речь

Четверг 06 ноября 2025 17:34
UA EN RU
Кабмину предлагают усилить защиту больниц в прифронтовых регионах: о чем речь Модель устойчивости прифронтовой медицины в Украине предлагают усилить (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Ассоциация прифронтовых городов и громад призывает правительство Украины усилить устойчивость медицины в зонах повышенного риска - ввести важные изменения для защиты и поддержки людей и медучреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АПГГ в Facebook.

Как страдает прифронтовая медицина в Украине

Согласно информации Ассоциации прифронтовых городов и громад, медицине в зонах повышенного риска необходима:

  • дополнительная поддержка для медиков;
  • защищенные медицинские учреждения нового типа.

Это связано с тем, что прифронтовая медицина - под постоянными атаками.

"Враг целенаправленно бьет по больницам и каретам скорой помощи", - подчеркнули в АПГГ.

Уточняется, что только за период с 24 февраля 2022 года по 09 января 2025 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 2209 ударов по системе здравоохранения Украины.

"Погибли около 205 человек, почти 700 - раненых", - добавили в Ассоциации.

Кроме того, были повреждены и уничтожены:

  • 800 медицинских учреждений;
  • 2481 объект медицинской инфраструктуры;
  • 278 карет скорой помощи.

Сообщается, что в течение 2025 года количество атак снова возросло. За первые три квартала было зафиксировано 382 новых случая.

При этом больше всего страдают прифронтовые регионы.

Кабмину предлагают усилить защиту больниц в прифронтовых регионах: о чем речьВражеские атаки на систему здравоохранения Украины (инфографика: facebook.com/apmg.ua)

"В ночь на 4 ноября произошел очередной пример целенаправленного террора врага против медиков в прифронтовых общинах: удар по экипажу "скорой" на Днепропетровщине. Трое медиков ранены во время спасения жизни пациента", - рассказали в АПГГ.

Так же сотни их коллег в прифронтовых громадах ежедневно рискуют собственными жизнями ради спасения других, ведь продолжают свою работу несмотря ни на что.

Как именно предлагают усилить устойчивость медицины

В Ассоциации сообщили, что изучили потребности регионов, которые больше всего страдают от войны, и предлагают усилить модель устойчивости прифронтовой медицины.

"Которая должна быть закреплена на государственном уровне", - подчеркнули в АПГГ.

Речь идет, в частности, о введении таких изменений:

  • защищенные медицинские учреждения нового типа: операционные, реанимации и родильные (в подземных уровнях с автономным питанием);
  • модульные госпитали там, где инфраструктура разрушена: компактные и автономные (с укрытиями, генераторами, системами хранения медикаментов).

Кроме того, Ассоциация призывает усилить поддержку медиков экстренной помощи и обеспечить:

  • индивидуальные средства защиты;
  • стабильную радиосвязь;
  • государственное страхование бригад экстренной медицинской помощи прифронтовых громад.

В рамках содержания кадров и социальной поддержки предлагаются также следующие изменения:

  • повышенные выплаты;
  • жилье и гарантии для семей;
  • психологическая помощь и ротации.

"Соответствующие предложения сейчас прорабатываются экспертами Ассоциации и будут переданы правительству", - объяснили гражданам.

В завершение в АПГГ отметили, что прифронтовая медицина "держится благодаря самоотверженности и верности долгу медиков".

"Наша общая задача - сделать так, чтобы эти люди имели ресурсы, защиту и поддержку", - подытожили в Ассоциации прифронтовых городов и громад.

Кабмину предлагают усилить защиту больниц в прифронтовых регионах: о чем речьПубликация Ассоциации (скриншот: facebook.com/apmg.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, как выросли зарплаты работников экстренной медицинской помощи в некоторых прифронтовых громадах Украины в сентябре.

Кроме того, мы объясняли, кто из врачей и других медицинских работников в Украине может претендовать на служебное жилье на время работы (его покупку финансирует государство).

Читайте также, как может измениться военная медицина в Украине.

фронт Война в Украине Медицинская помощь экстренная помощь Врачи Больницы
