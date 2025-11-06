Кабмину предлагают усилить защиту больниц в прифронтовых регионах: о чем речь
Ассоциация прифронтовых городов и громад призывает правительство Украины усилить устойчивость медицины в зонах повышенного риска - ввести важные изменения для защиты и поддержки людей и медучреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АПГГ в Facebook.
Как страдает прифронтовая медицина в Украине
Согласно информации Ассоциации прифронтовых городов и громад, медицине в зонах повышенного риска необходима:
- дополнительная поддержка для медиков;
- защищенные медицинские учреждения нового типа.
Это связано с тем, что прифронтовая медицина - под постоянными атаками.
"Враг целенаправленно бьет по больницам и каретам скорой помощи", - подчеркнули в АПГГ.
Уточняется, что только за период с 24 февраля 2022 года по 09 января 2025 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 2209 ударов по системе здравоохранения Украины.
"Погибли около 205 человек, почти 700 - раненых", - добавили в Ассоциации.
Кроме того, были повреждены и уничтожены:
- 800 медицинских учреждений;
- 2481 объект медицинской инфраструктуры;
- 278 карет скорой помощи.
Сообщается, что в течение 2025 года количество атак снова возросло. За первые три квартала было зафиксировано 382 новых случая.
При этом больше всего страдают прифронтовые регионы.
Вражеские атаки на систему здравоохранения Украины (инфографика: facebook.com/apmg.ua)
"В ночь на 4 ноября произошел очередной пример целенаправленного террора врага против медиков в прифронтовых общинах: удар по экипажу "скорой" на Днепропетровщине. Трое медиков ранены во время спасения жизни пациента", - рассказали в АПГГ.
Так же сотни их коллег в прифронтовых громадах ежедневно рискуют собственными жизнями ради спасения других, ведь продолжают свою работу несмотря ни на что.
Как именно предлагают усилить устойчивость медицины
В Ассоциации сообщили, что изучили потребности регионов, которые больше всего страдают от войны, и предлагают усилить модель устойчивости прифронтовой медицины.
"Которая должна быть закреплена на государственном уровне", - подчеркнули в АПГГ.
Речь идет, в частности, о введении таких изменений:
- защищенные медицинские учреждения нового типа: операционные, реанимации и родильные (в подземных уровнях с автономным питанием);
- модульные госпитали там, где инфраструктура разрушена: компактные и автономные (с укрытиями, генераторами, системами хранения медикаментов).
Кроме того, Ассоциация призывает усилить поддержку медиков экстренной помощи и обеспечить:
- индивидуальные средства защиты;
- стабильную радиосвязь;
- государственное страхование бригад экстренной медицинской помощи прифронтовых громад.
В рамках содержания кадров и социальной поддержки предлагаются также следующие изменения:
- повышенные выплаты;
- жилье и гарантии для семей;
- психологическая помощь и ротации.
"Соответствующие предложения сейчас прорабатываются экспертами Ассоциации и будут переданы правительству", - объяснили гражданам.
В завершение в АПГГ отметили, что прифронтовая медицина "держится благодаря самоотверженности и верности долгу медиков".
"Наша общая задача - сделать так, чтобы эти люди имели ресурсы, защиту и поддержку", - подытожили в Ассоциации прифронтовых городов и громад.
Публикация Ассоциации (скриншот: facebook.com/apmg.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, как выросли зарплаты работников экстренной медицинской помощи в некоторых прифронтовых громадах Украины в сентябре.
Кроме того, мы объясняли, кто из врачей и других медицинских работников в Украине может претендовать на служебное жилье на время работы (его покупку финансирует государство).
Читайте также, как может измениться военная медицина в Украине.