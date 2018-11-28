Кабмину предложили выплатить по 100 тыс. гривен семьям захваченных моряков

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова просит выделить средства для оплаты адвокатов

Семьям захваченных в Керченском проливе моряков могут выплатить по 100 тыс. гривен, если военнопленных включат в список получателей помощи, которая распространяется на политических заключенных. С такой просьбой на заседании Кабинета министров выступила омбудсмен Людмила Денисова, передает корреспондент РБК-Украина.

Денисова отметила, что по закону о социальной и правовой защите военных и членов их семей денежное довольстве пленных выплачивается их семьям. Однако на сегодня в отношении захваченных в Керченском проливе моряков есть проблема с оплатой адвокатов. Поэтому она попросила Кабинет министров внести законопроект для выделения средств из бюджета на 2018 год.

"Это позволит распространить действие постановления правительства №328 на финансирование потребностей семей военнопленных, в том числе для оплаты адвокатов", - сказала Денисова.

Отметим, данному постановлению, семьям политзаключенных выплачивается по 100 тыс. гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму сегодня будут "судить" еще 9 украинских моряков, которые являются членами экипажей захваченных кораблей.

Накануне стало известно, что президент Украины Петр Порошенко пытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным для освобождения украинских военных моряков.