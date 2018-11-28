ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Гройсман анонсировал встречу с Меркель по ситуации с украинскими моряками

Новости » Политика    28.11.2018 - 12:21
Гройсман анонсировал встречу с Меркель по ситуации с украинскими моряками
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Гройсман сегодня посетит с рабочей поездкой Германию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель относительно ситуации с украинскими моряками, который захватили российские военные в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гройсмана в Twitter.

Гройсман сегодня посетит с рабочей поездкой Германию.

"Буду встречаться и с президентом Германии (Франк-Вальтер Штайнмайер, - ред.), и федеральным канцлером (Ангела Меркель, - ред.). Буду ставить вопрос, чтобы мобилизовать усилия всего мира. Чтобы наши ребята, которых незаконно удерживают россияне, вернулись домой", - написал он.

Гройсман анонсировал встречу с Меркель по ситуации с украинскими моряками

Напомним, ранее сообщалось, что 25 ноября Российская Федерация атаковала украинские военные корабли в Керченском проливе, в результате чего российские военные захватили 24 украинских моряков, трое из них получили ранения.

Как писало РБК-Украина, вчера, 27 ноября, "суды" аннексированного Россией Крыма арестовали 12 украинских моряков в Симферополе и в Керчи.

Добавим, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил пребывание контрразведчиков на захваченных российской стороной кораблях.

Гройсман сомневается в продлении военного положения через 30 дней Меркель заявила Путину о необходимости деэскалации в Керченском проливе
Новости Украины Владимир ГройсманАнгела Меркель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь