Гройсман анонсировал встречу с Меркель по ситуации с украинскими моряками

Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Гройсман сегодня посетит с рабочей поездкой Германию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель относительно ситуации с украинскими моряками, который захватили российские военные в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гройсмана в Twitter.

Гройсман сегодня посетит с рабочей поездкой Германию.

"Буду встречаться и с президентом Германии (Франк-Вальтер Штайнмайер, - ред.), и федеральным канцлером (Ангела Меркель, - ред.). Буду ставить вопрос, чтобы мобилизовать усилия всего мира. Чтобы наши ребята, которых незаконно удерживают россияне, вернулись домой", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 ноября Российская Федерация атаковала украинские военные корабли в Керченском проливе, в результате чего российские военные захватили 24 украинских моряков, трое из них получили ранения.

Как писало РБК-Украина, вчера, 27 ноября, "суды" аннексированного Россией Крыма арестовали 12 украинских моряков в Симферополе и в Керчи.

Добавим, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил пребывание контрразведчиков на захваченных российской стороной кораблях.