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Порошенко пытался связаться с Путиным для освобождения украинских военных моряков

Новости » Общество    27.11.2018 - 21:40
Порошенко пытался связаться с Путиным для освобождения украинских военных моряков
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Ответа от российского президента не было

Президент Укаины Петр Порошенко пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопроса освобождения захваченных в Керченском проливе украинских военных моряков. Об этом он рассказал в интервью телеканалам, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба президента.

В частности, Порошенко заказывал разговор с Путиным, однако ответа не получил.

"Поэтому президент обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы она провела беседу с Путиным для немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, президент дал поручение спецслужбам усилить работу по освобождению моряков. Также поручение получили уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, посольства.

"Безусловно, мы будем продолжать нашу борьбу для того, чтобы вытащить украинских моряков и офицеров из российских тюрем, потому что я уверен, что сейчас будет разыгрываться спектакль якобы уголовной ответственности за нарушение украинской границы. Весь мир признает: Крым - это Украина и украинские территориальные воды. И вообще - это сокрушительный фарс", - прокомментировал Порошенко.

Напомним, Киевский райсуд Симферополя назначил два месяца ареста задержанному РФ украинскому военнослужащему Роману Мокряку, командиру бронекатера "Бердянск".

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