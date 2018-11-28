Кабміну запропонували виплатити по 100 тис. гривень сім'ям захоплених моряків

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова просить виділити кошти для оплати адвокатів

Сім'ям захоплених в Керченській протоці моряків можуть виплатити по 100 тис. гривень, якщо військовополонених включать до списку одержувачів допомоги, яка поширюється на політичних в'язнів. З таким проханням на засіданні Кабінету міністрів виступила омбудсмен Людмила Денісова, передає кореспондент РБК-Україна.

Денісова зазначила, що за законом про соціальний і правовий захист військових і членів їх сімей грошове забеспечення полонених виплачується їх сім'ям. Однак на сьогодні щодо захоплених в Керченській протоці моряків є проблема з оплатою адвокатів. Тому вона попросила Кабінет міністрів внести законопроект для виділення коштів з бюджету на 2018 рік.

"Це дозволить поширити дію постанови уряду №328 на фінансування потреб сімей військовополонених, у тому числі для оплати адвокатів", - сказала Денісова.

Зазначимо, цією постановою, сім'ям політв'язнів виплачується за 100 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму сьогодні будуть "судити" ще 9 українських моряків, які є членами екіпажів захоплених кораблів.

Напередодні стало відомо, що президент України Петро Порошенко намагався зв'язатися з російським лідером Володимиром Путіним для звільнення українських військових моряків.