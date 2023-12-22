У Кабміні розповіли, чи буде вихідний 25 грудня

Різдво, 25 грудня, офіційно не буде вихідним днем в Україні. Проте приватні підприємці можуть зробити робочий графік на власний розсуд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
"Цього року ми вперше всією Україною будемо відзначати Різдво Христове за новим стилем - 25 грудня. Після війни цей день буде святковим і вихідним. Але зараз війна. Тому для всіх органів влади та державних підприємств 25 грудня буде робочим днем, як і для підприємств критичної інфраструктури", - зазначив глава уряду.
У свою чергу приватний бізнес може встановлювати робочий графік на цей день на власний розсуд.
Нагадаємо, що ПЦУ перейшла на новоюліанський календар. Цього року в Україні вперше Різдво офіційно відзначатимуть 25 грудня, раніше його відзначали двічі, ще й 7 січня.
Додамо, що під час воєнного стану в Україні немає вихідних днів на свята. Різдво та Новий рік, які цього року випадають на понеділки, будуть звичайними робочими днями.
Нагадаємо, "Укрпошта" та "Нова пошта" оприлюднили графіки на свята.
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