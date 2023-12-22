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Лише один вихідний: "Укрпошта" та "Нова пошта" оприлюднили графіки на свята

Україна, П'ятниця 22 грудня 2023 10:34
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Лише один вихідний: "Укрпошта" та "Нова пошта" оприлюднили графіки на свята Фото: пошта не працюватиме на Новий рік (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Два основні поштові оператори, "Укрпошта" та "Нова пошта", оприлюднили графіки роботи на різдвяно-новорічні свята. Вихідним буде 1 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.

Графік "Укрпошти"

За даними прес-служби компанії, "Укрпошта" працюватиме в період свят за наступним графіком:

  • 25 грудня (Різдво) - відділення "Укрпошти" працюють за своїми стандартними графіками,
  • 31 грудня - відділення "Укрпошти" працюють за своїм звичайним графіком, без скорочень.
  • 1 січня (Новий рік) - вихідний.

Графік "Нової пошти"

Прес-служба компанії оприлюднила наступний графік:

  • 31 грудня з 9:00 до 17:00
  • 1 січня - вихідний
  • інші дні - за звичайним графіком

Згідно повідомленням, деякі відділення матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи свого відділення можна, завантаживши файл.

Різдво та Новий рік

Під час війни в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) випадають на понеділки, і це будуть звичайні робочі дні.

За даними опитування КМІС, у 2023 році більшість населення України (близько 70%) святкує Великдень та Різдво Христове як найбільш популярні свята. Новий рік, який урочисто відзначають у всьому світі і який усі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим та Великоднем, зараз лише на п'ятому місці (52%).

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