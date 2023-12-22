Лише один вихідний: "Укрпошта" та "Нова пошта" оприлюднили графіки на свята
Два основні поштові оператори, "Укрпошта" та "Нова пошта", оприлюднили графіки роботи на різдвяно-новорічні свята. Вихідним буде 1 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.
Графік "Укрпошти"
За даними прес-служби компанії, "Укрпошта" працюватиме в період свят за наступним графіком:
- 25 грудня (Різдво) - відділення "Укрпошти" працюють за своїми стандартними графіками,
- 31 грудня - відділення "Укрпошти" працюють за своїм звичайним графіком, без скорочень.
- 1 січня (Новий рік) - вихідний.
Графік "Нової пошти"
Прес-служба компанії оприлюднила наступний графік:
- 31 грудня з 9:00 до 17:00
- 1 січня - вихідний
- інші дні - за звичайним графіком
Згідно повідомленням, деякі відділення матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи свого відділення можна, завантаживши файл.
Різдво та Новий рік
Під час війни в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) випадають на понеділки, і це будуть звичайні робочі дні.
За даними опитування КМІС, у 2023 році більшість населення України (близько 70%) святкує Великдень та Різдво Христове як найбільш популярні свята. Новий рік, який урочисто відзначають у всьому світі і який усі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим та Великоднем, зараз лише на п'ятому місці (52%).