В Кабмине рассказали, будет ли выходной 25 декабря

"В этом году мы впервые всей Украиной будем отмечать Рождество Христово по новому стилю - 25 декабря. После войны этот день будет праздничным и выходным. Но сейчас война. Поэтому для всех органов власти и государственных предприятий 25 декабря будет рабочим днем, как и для предприятий критической инфраструктуры", - отметил глава правительства.

В свою очередь частный бизнес может устанавливать рабочий график на этот день по своему усмотрению.

Смена календаря

Напомним, что ПЦУ перешла на новоюлианский календарь. В этом году в Украине впервые Рождество будут официально отмечать 25 декабря, ранее его отмечали дважды, еще и 7 января.

Добавим, что во время военного положения в Украине нет выходных дней по праздникам. Рождество и Новый год, которые в этом году выпадают на понедельники, будут обычными рабочими днями.

Напомним, "Укрпочта" и "Новая почта" обнародовали графики на праздники.