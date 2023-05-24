ПЦУ змінює календар: повний список свят за новими датами

Православна церква України переходить на новоюліанський календар. Різдво та низку інших релігійних свят будуть відзначати за новими датами.

Які саме дати в церковному календарі зміняться - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Після остаточного переходу ПЦУ на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати:

День святого Миколая будуть святкувати 6 грудня замість 19 грудня;

замість 19 грудня; Різдво - 25 грудня замість 7 січня;

замість 7 січня; Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня замість 8 січня;

замість 8 січня; День преподобної Меланії (в народі Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня замість 13 січня;

замість 13 січня; Святого Василя Великого - 1 січня замість 14 січня;

замість 14 січня; Хрещення Господнє - 6 січня замість 19 січня;

замість 19 січня; Стрітення Господнє - 2 лютого замість 15 лютого;

замість 15 лютого; Благовіщення Діви Марії - 25 березня замість 7 квітня;

замість 7 квітня; Різдво Івана Хрестителя (у народі Івана Купала) - 24 червня замість 7 липня;

замість 7 липня; Преображення Господнє - 6 серпня замість 19 серпня;

замість 19 серпня; Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня замість 28 серпня;

замість 28 серпня; Різдво Пресвятої Богородиці - 8 вересня замість 21 вересня;

замість 21 вересня; Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня замість 14 жовтня.

замість 14 жовтня. Андрія Первозванного - 30 листопада замість 13 грудня.

Які свята залишаться незмінними

Навіть після переходу ПЦУ на новоюліанський стиль обчислювати дату Великодня будуть як і раніше. Це також стосується Вознесіння та Трійці (у народі Зелені свята).

Нагадаємо, 24 травня ПЦУ на архієрейському соборі в Києві ухвалила рішення перейти на новоюліанський календар з 1 вересня.

Зазначимо, що ПЦУ остаточно ще не перейшла на новий стиль, рішення мають затвердити на помісному соборі 27 липня. Проте парафії та храми можуть користуватися старим (григоріанським) календарем за бажанням.

Детальніше про те, чому ПЦУ вирішила перейти на новий стиль - у матеріалі РБК-Україна.

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