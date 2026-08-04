В Кабмине прогнозируют резкий скачок цен из-за блокировки портов Одесщины

В результате блокировки российскими оккупантами портов Одесщины цены на продукты могут взлететь. Для некоторых людей они могут стать недоступными.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Поскольку Россия фактически снова заблокировала движение в портах, цены на продовольствие могут резко возрасти, что повлияет на потребителей во всем мире", - сказал он.

Высоцкий отметил, что продовольствие станет дороже, а для самых бедных людей оно может стать просто недоступным.

Остановка морских перевозок

Напомним, в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота отмечалось, что целенаправленные российские атаки по портам Большой Одессы фактически остановили морские перевозки. Под угрозой оказались более 60% украинского экспорта и ключевые цепи поставки импорта.

Особенно критически это сказалось на разгар жатвы, когда значительная часть нового урожая уже должна была быть законтрактована и отгружена.

Отметим, 25 июля Россия в очередной раз атаковала гражданское судоходство и портовую инфраструктуру Украины. В частности, под удар дважды попало судно в Одесской области.