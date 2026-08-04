В Кабмине прогнозируют резкий скачок цен из-за блокировки портов Одесщины
В результате блокировки российскими оккупантами портов Одесщины цены на продукты могут взлететь. Для некоторых людей они могут стать недоступными.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Поскольку Россия фактически снова заблокировала движение в портах, цены на продовольствие могут резко возрасти, что повлияет на потребителей во всем мире", - сказал он.
Высоцкий отметил, что продовольствие станет дороже, а для самых бедных людей оно может стать просто недоступным.
Остановка морских перевозок
Напомним, в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота отмечалось, что целенаправленные российские атаки по портам Большой Одессы фактически остановили морские перевозки. Под угрозой оказались более 60% украинского экспорта и ключевые цепи поставки импорта.
Особенно критически это сказалось на разгар жатвы, когда значительная часть нового урожая уже должна была быть законтрактована и отгружена.
Отметим, 25 июля Россия в очередной раз атаковала гражданское судоходство и портовую инфраструктуру Украины. В частности, под удар дважды попало судно в Одесской области.
Перед этим, 22 июля, один из крупнейших контейнерных перевозчиков мира Maersk объявил о временном прекращении сервиса через Черноморский рыбный порт. Причиной компания назвала текущую ситуацию в акватории Черного моря.
Ранее, 19 июля, российские войска нанесли удар по балкеру Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау. В результате атаки погибли девять иностранных моряков и украинский лоцман, а судно впоследствии затонуло.