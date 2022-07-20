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В Кабмине сделали важное заявление о работе школ с сентября

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Среда 20 июля 2022 18:50
В Кабмине сделали важное заявление о работе школ с сентября Фото: в Кабмине сделали важное заявление о работе школ с сентября (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Учебный год должен начаться с 1 сентября в очном режиме в населенных пунктах, где это возможно. В прифронтовых областях и приграничных общинах обучение будет проходить в режиме онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

На селекторном совещании премьер-министра Дениса Шмыгаля с главами регионов отмечалось, что защитные сооружения гражданской защиты учебных заведений должны быть приведены в готовность к использованию.

Шмыгаль также дал задание МВД проработать возможность использования коммунального транспорта для подвоза детей из и в образовательные учреждения.

"Безопасность детей - самая главная задача при подготовке учебных заведений к учебному году. Все рекомендации уже разработаны. В хранилищах должны быть тепло, свет, вентиляция, вода и все для комфортного пребывания во время длительной воздушной тревоги. Обучение детей и персонала правильному поведению во время тревоги должны стать регулярными", - сказал глава правительства.

Напомним, Кабмин определил даты начала и окончания 2022/23 учебного года в школах.

Кроме того, омбудсмена рассказал, будут ли преподавать русский язык в школах.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль школа Учебный год
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