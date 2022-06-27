Кабмин определил даты начала и окончания 2022/23 учебного года в школах

Кабинет министров принял постановление о начале учебного года во время действия правового режима военного положения в Украине. Школы откроются 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 24 июня 2022 г. № 711 .

"Установить продолжительность 2022/23 учебного года с 1 сентября 2022 г. по 30 июня 2023 года", - говорится в документе.

Постановлением поручается областным и Киевской городской военным администрациям вместе с учредителями учреждений образования обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации в каждой отдельной административно-территориальной единице.