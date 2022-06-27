ru ua
Пн, 27 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин определил даты начала и окончания 2022/23 учебного года в школах

Новина українською →
Украина, Понедельник 27 июня 2022 12:41
Кабмин определил даты начала и окончания 2022/23 учебного года в школах Фото: правительство определило продолжительность учебного года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял постановление о начале учебного года во время действия правового режима военного положения в Украине. Школы откроются 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 24 июня 2022 г. № 711.

"Установить продолжительность 2022/23 учебного года с 1 сентября 2022 г. по 30 июня 2023 года", - говорится в документе.

Постановлением поручается областным и Киевской городской военным администрациям вместе с учредителями учреждений образования обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации в каждой отдельной административно-территориальной единице.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Он отметил, что на прифронтовых и оккупированных территориях вернуться к очному обучению невозможно, поэтому там продолжится онлайн-формат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины школа
NEWS
Буданов объяснил, почему Россия не пойдет на вывод войск из Украины
Буданов объяснил, почему Россия не пойдет на вывод войск из Украины
DAILY
Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться