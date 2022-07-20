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У Кабміні зробили важливу заяву про роботу шкіл з вересня

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Середа 20 липня 2022 18:50
У Кабміні зробили важливу заяву про роботу шкіл з вересня Фото: у Кабміні зробили важливу заяву про роботу шкіл з вересня (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Навчальний рік має розпочатися з 1 вересня в очному режимі у населених пунктах, де це можливо. У прифронтових областях і прикордонних громадах навчання проходитиме в режимі онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

На селекторній нараді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з очільниками регіонів зазначалося, що захисні споруди цивільного захисту закладів освіти мають бути приведені у готовність до використання.

Шмигаль також дав завдання МВС опрацювати можливість використання комунального транспорту для підвезення дітей з та до освітніх закладів.

"Безпека дітей - найголовніше завдання при підготовці закладів освіти до навчального року. Усі рекомендації вже розроблені. У сховищах мають бути тепло, світло, вентиляція, вода й усе для комфортного перебування під час тривалої повітряної тривоги. Навчання дітей і персоналу правильному поводженню під час тривоги мають стати регулярними", - сказав очільник уряду.

Нагадаємо, Кабмін визначив дати початку та закінчення 2022/23 навчального року в школах.

Окрім того, омбудсмена розповів, чи викладатимуть російську мову в школах.

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