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Будут ли преподавать русский язык в школах: ответ омбудсмена

Новина українською →
Киев, Суббота 09 июля 2022 17:27
Будут ли преподавать русский язык в школах: ответ омбудсмена Фото: омбудсмен по вопросам образования Сергей Горбачев (facebook com Education Ombudsman Sergii Gorbachov)
Автор: Сергей Новиков

В Украине нет прямого запрета на изучение русского языка в школах, поэтому его продолжат преподавать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью омбудсмена по вопросам образования Сергея Горбачева для "Детектор медиа".

По его словам, он не против того, чтобы этнические русские могли изучать русский язык в школах.

"Если родители считают себя этническими русскими и обращаются в школу с соответствующим заявлением, то почему нет? Прямого запрета на изучение русского в Украине нет. Законодательство гарантирует людям, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, право на обучение в коммунальных учебных заведениях на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком", - отметил он.

Что касается кафедр русского языка на филологических факультетах, то тут зависит от политики вуза.

"Не знаю, будем смотреть. Недавно в СМИ уже видел сообщения о закрытии кафедры русского языка и истории русской литературы в Харьковском национальном университете имени Каразина. В университете будет действовать кафедра славянской филологии", - отметил он и добавил, что вузы формируют свою структуру в соответствии с запросами абитуриентов.

Напомним, в июне русский язык запретили в школах Николаева, в том числе факультативное изучение в учреждениях коммунальной собственности.

До этого стало известно, что житомирские школы не будут набирать детей в классы с изучением русского языка.

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