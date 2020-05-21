В Кабмине рассматривают более десятка сценариев развития ситуации на Донбассе

Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex reznikoff)

Украина готовится к разным вариантам развития событий на оккупированном Донбассе

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что реинтеграция Донбасса будет зависеть от развития ситуации в регионе. Резников отметил, что рассматривает около 12 возможных сценариев.

Об этом он заявил в интервью "Новостям Донбасса".

Резников подчеркнул, что на данный момент нет четкого понимания, как будет происходить реинтеграция Донбасса, поскольку существует ряд независимых факторов, включая экономический, политический и геополитический.

"Все зависит от сценариев развития событий, которые будут и могут происходить. Они очень разные. Они зависят от разных факторов, и к сожалению, не все они зависят от Украины... И в зависимости от этого, мы готовимся к разному развитию событий: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. У меня в голове сегодня порядка 12 сценариев развития событий. От очень негативных до очень позитивных", - сказал министр.

Резников также отметил, что начало деоккупации может произойти в течение года, "а может и не сразу".

Ранее Резников заявлял, что реинтеграция оккупированного Донбасса невозможна без национального инклюзивного диалога. При этом процесс реинтеграции должен быть принят всей Украиной.

Напомним, Украина усилила делегацию в минской ТКГ главами профильных комитетов Верховной рады и заместителями министров. Ответные шаги ожидаются от Российской Федерации и ОБСЕ. Как команда Зеленского перезагружает переговоры по Донбассу - в материале РБК-Украина.

Автор: Роман Калиниченко