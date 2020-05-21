У Кабміні розглядають більше десятка сценаріїв розвитку ситуації на Донбасі

Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex reznikoff)

Україна готується до різних варіантів розвитку подій на окупованому Донбасі

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що реінтеграція Донбасу залежатиме від розвитку ситуації в регіоні. Резніков зазначив, що розглядає близько 12 можливих сценаріїв.

Про це він заявив в інтерв'ю "Новинам Донбасу".

Резніков наголосив, що наразі немає чіткого розуміння, як буде відбуватися реінтеграція Донбасу, оскільки існує низка незалежних чинників, включаючи економічний, політичний і геополітичний.

"Все залежить від сценаріїв розвитку подій, які будуть і можуть відбуватися. Вони дуже різні. Вони залежать від різних факторів, і на жаль, не всі вони залежать від України... І в залежності від цього, ми готуємося до різного розвитку подій: короткострокові, середньострокові, довгострокові. У мене в голові сьогодні близько 12 сценаріїв розвитку подій. Від негативних до позитивних", - сказав міністр.

Резніков також відзначив, що початок деокупації може відбутися протягом року, "а може і не відразу".

Раніше Резніков заявляв, що реінтеграція окупованого Донбасу неможлива без національного інклюзивної діалогу. При цьому процес реінтеграції має бути прийнятий всією Україною.

Нагадаємо, Україна посилила делегацію в мінській ТКГ главами профільних комітетів Верховної ради і заступниками міністрів. Відповідні кроки очікуються від Російської Федерації і ОБСЄ. Як команда Зеленського перезавантажує переговори по Донбасу - в матеріалі РБК-Україна.

Автор: Роман Калиниченко