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В Кабмине рассказали об экономии от внедрения электронных больничных

Новости » Общество     28.01.2020 - 17:30
В Кабмине рассказали об экономии от внедрения электронных больничных
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Запуск планируется с 1 апреля

Заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль заявил, что электронные больничные позволят сэкономить от 1 до 5 млрд гривен ежегодно. Об этом сообщает правительственный портал.

Так, заместитель министра подчеркнул, что введение системы электронных больничных позволит оперативно проверять правомерность их выдачи и минимизировать злоупотребления в этой сфере.

"На этой неделе запускается постановление по внедрению электронного больничного на согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами. Минсоцполитики совместно с Министерством здравоохранения планирует запустить с 1 апреля электронные больничные", - сказал он.

Напомним, ранее Коваль заявил, что электронный больничный в Украине введут с 1 апреля. Он обращал внимание, что этот шаг позволит навести порядок в системе.

Так, в позапрошлом году в Минздраве анонсировали, что в Украине в 2019 году заработает электронный реестр листков нетрудоспособности.

Как писало РБК-Украина ранее, электронный больничный лист в Минздраве планировали ввести еще до конца 2018 года.

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