ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Электронный реестр больничных листов заработает в 2019, - Минздрав

Новости » Общество    29.11.2018 - 12:27
Электронный реестр больничных листов заработает в 2019, - Минздрав
Иллюстративное фото (moz.gov.ua)

В следующем году электронные больничные заменят бумажные

В Украине в 2019 году заработает электронный реестр больничных листов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения в Facebook.

В министерстве отметили, что ежегодно в Украине выдается до 5,5 млн больничных. В то же время правительство решило осовременить эту систему и приняло решение о создании электронного реестра.

"Планируется, что уже в 2019 году электронные больничные листы полностью заменят бумажные. Оформление и продление больничных должно стать удобным процессом. Электронный реестр сэкономит время пациентам и врачам - больные не должны собирать по кабинетам печати, а врачи - тратить время на лишнюю бумажную работу", - добавили Минздраве.

Также сообщается, что пациент будет получать больничный у врача, но сам бланк станет электронным.

Электронный реестр больничных листов заработает в 2019, - Минздрав

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создают электронный реестр листков нетрудоспособности. На этой неделе Кабинет министров принял постановление, которым предусматривается создание такого реестра.

Отметим, вчера в Минздраве сообщили, что в Украине выросла заболеваемость гриппом.

 

В Минздраве назвали число случаев заболевания дифтерией и столбняком в 2018 году
Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныреестр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь