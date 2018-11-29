Электронный реестр больничных листов заработает в 2019, - Минздрав

Иллюстративное фото (moz.gov.ua)

В следующем году электронные больничные заменят бумажные

В Украине в 2019 году заработает электронный реестр больничных листов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения в Facebook.

В министерстве отметили, что ежегодно в Украине выдается до 5,5 млн больничных. В то же время правительство решило осовременить эту систему и приняло решение о создании электронного реестра.

"Планируется, что уже в 2019 году электронные больничные листы полностью заменят бумажные. Оформление и продление больничных должно стать удобным процессом. Электронный реестр сэкономит время пациентам и врачам - больные не должны собирать по кабинетам печати, а врачи - тратить время на лишнюю бумажную работу", - добавили Минздраве.

Также сообщается, что пациент будет получать больничный у врача, но сам бланк станет электронным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создают электронный реестр листков нетрудоспособности. На этой неделе Кабинет министров принял постановление, которым предусматривается создание такого реестра.

Отметим, вчера в Минздраве сообщили, что в Украине выросла заболеваемость гриппом.