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У Кабміні розповіли про економію від запровадження електронних лікарняних 

Новини » Суспільство     28.01.2020 - 17:30
У Кабміні розповіли про економію від запровадження електронних лікарняних 
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Запуск планується з 1 квітня

Заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль заявив, що електронні лікарняні дозволять зекономити від 1 до 5 млрд гривень щорічно. Про це повідомляє урядовий портал.

Так, заступник міністра підкреслив, що запровадження системи електронних лікарняних дозволить оперативно перевіряти правомірність їх видачі та мінімізувати зловживання у цій сфері.

"На цьому тижні запускається постанова щодо впровадження електронного лікарняного на погодження із зацікавленими міністерствами та відомствами. Мінсоцполітики спільно з Міністерством охорони здоров'я планує запустити з 1 квітня електронні лікарняні", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Коваль заявив, що електронний лікарняний в Україні запровадять з 1 квітня. Він звертав увагу, що цей крок дозволить навести лад у системі.

Так, у позаминулому році у МОЗ анонсували, що в Україні в 2019 році запрацює електронний реєстр листків непрацездатності.

Як писало РБК-Україна раніше, електронний лікарняний лист у МОЗ планували запровадити ще до кінця 2018 року.

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