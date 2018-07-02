В Минздраве рассказали, когда планируют ввести электронный больничный

В ведомстве выступают за упрощение работы врачей

До конца года Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине электронный больничный лист. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас у нас готовится концепция, которую мы вынесем на правительство. Там идут последние дискуссии ... Цель поставлена такая: сделать электронный больничный до конца года", - сказал он.

По словам Ковтонюка, министерство в ходе решения этого вопроса, в частности, хочет достичь следующих целей: уменьшить количество визитов пациента к врачу и уменьшить объем работы врача при оформлении больничного.

"Больничный - это не медицина, это социальное страхование, вопрос выплат Фонда соцстрахования работодателю, то есть часть работы должны делать они. Единственное, что должен делать врач - это фиксировать. В общем, всю процедуру нужно упростить", - добавил замминистра.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, что украинским врачам лицензию на деятельность будет выдавать специальный лицензионный совет при Министерстве здравоохранения.