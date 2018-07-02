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В Минздраве рассказали, когда планируют ввести электронный больничный

НовостиОбщество    02.07.2018 - 12:58
Фото: Павел Ковтонюк (РБК-Украина)
Фото: Павел Ковтонюк (РБК-Украина)

В ведомстве выступают за упрощение работы врачей

До конца года Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине электронный больничный лист. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас у нас готовится концепция, которую мы вынесем на правительство. Там идут последние дискуссии ... Цель поставлена такая: сделать электронный больничный до конца года", - сказал он.

По словам Ковтонюка, министерство в ходе решения этого вопроса, в частности, хочет достичь следующих целей: уменьшить количество визитов пациента к врачу и уменьшить объем работы врача при оформлении больничного.

"Больничный - это не медицина, это социальное страхование, вопрос выплат Фонда соцстрахования работодателю, то есть часть работы должны делать они. Единственное, что должен делать врач - это фиксировать. В общем, всю процедуру нужно упростить", - добавил замминистра.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, что украинским врачам лицензию на деятельность будет выдавать специальный лицензионный совет при Министерстве здравоохранения.

До середины июля 161 медучреждение получит финансирование от Нацслужбы здоровья Каждый четвертый украинец уже подписал договор с врачом, - Супрун
Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, реформы, медицина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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