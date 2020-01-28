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В Кабмине анонсировали внедрение электронного больничного

Новости » Общество     28.01.2020 - 12:01
В Кабмине анонсировали внедрение электронного больничного
Фото: Олег Коваль (msp.gov.ua)

Ввести е-больничный планируется с 1 апреля

Заместитель министра социальной политики Олег Коваль заявил, что электронный больничный в Украине введут с 1 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По словам чиновника, этот шаг позволит навести порядок в системе.

"С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования. Нам нужны необратимые изменения, которые улучшат ситуацию в системе социального страхования Украины", - отметил Коваль.

Он подчеркнул, что электронный больничный принесет больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных.

"Этот шаг предполагает автоматизацию процессов и дает возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Информация из реестр в Пенсионном Фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования - в учреждении сразу знать, что человек заболел и должна получить компенсацию, поскольку является плательщиком единого социального взноса. Весь процесс будет прозрачным ", - заверил замглавы Минсоцполитики.

Напомним, в позапрошлом году в Минздраве анонсировали, что в Украине в 2019 году заработает электронный реестр листков нетрудоспособности.

Как писало РБК-Украина ранее, электронный больничный лист в Минздраве планировали ввести еще до конца 2018 года.

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