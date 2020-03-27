В Кабмине предупредили о росте случаев мошенничества под предлогом дезинфекции

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Министерство развития общин предоставило рекомендации жителям многоквартирных домов на время карантина

В Министерстве развития общин и территорий Украины предупредили жителей Киева о росте случаев мошенничества во время карантина в связи с пандемией коронавируса под предлогом проверки/дезинфекции и советуют впускать в подъезд только знакомых людей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так, ведомство предоставило жителям многоквартирных домов рекомендации на время карантина.

В министерстве советуют выходить из квартиры только в случае крайней необходимости, при этом за ее пределами просят по возможности пользоваться масками, перчатками, очками, избегать прикосновений к лицу.

Кроме того, украинцев призывают заказывать продукты и лекарства онлайн; максимально избегать скопления людей; держать дистанцию ​​между людьми 1,5 метра; стараться ходить по лестнице и не пользоваться лифтом.

"Избегайте касаться кнопок лифтов, дверных ручек без перчаток. Пускайте в подъезд только знакомых людей. Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки/дезинфекции в Киеве", - указано в сообщении.

Кроме того, в министерстве предоставили следующие рекомендации:

ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн

на этот период усиливайте меры и по возможности дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д.)

Не пользуйтесь детскими площадками

дезинфицируйте личные вещи

Напомним, в Киеве создадут информационную базу больных коронавирусом COVID-19 и кто с ними контактировал.

Как писало РБК-Украина, на следующей неделе в Украине появится мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции инфицированных коронавирусом.

Так, в Киеве число зараженных коронавирусом возросло до 55 человек.