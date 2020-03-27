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У Кабміні попередили про ріст випадків шахрайства під приводом дезінфекції

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 15:22
У Кабміні попередили про ріст випадків шахрайства під приводом дезінфекції
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міністерство розвитку громад надало рекомендації мешканцям багатоквартирних будинків на час карантину

У Міністерстві розвитку громад та територій України попередили мешканців Києва про зростання випадків шахрайства під час карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу під приводом перевірки/дезінфекції та радять впускати у під'їзд лише знайомих людей. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Так, відомство надало мешканцям багатоквартирних будинків рекомендації на час карантину.

У міністерстві радять виходити з квартири лише у разі крайньої потреби, при цьому за її межами просять за можливості користуватися масками, рукавичками, окулярами, уникати дотиків до обличчя.

У Кабміні попередили про ріст випадків шахрайства під приводом дезінфекції

Крім того, українців закликають замовляти продукти та ліки онлайн; максимально уникати скупчення людей; тримати дистанцію між людьми 1,5 метра; старатися ходити сходами і не користуватися ліфтом.

"Уникайте торкатися кнопок ліфтів, дверних ручок без рукавичок. Пускайте в під’їзд лише знайомих людей. Збільшилась кількість випадків шахрайства під приводом перевірки/дезінфекції у Києві", - вказано у повідомленні.

Крім того, у міністерстві надали такі рекомендації:

  • обмежте спілкування з людьми, які не проживають спільно з вами. Сьогодні є безліч каналів комунікації, які дозволяють працювати та спілкуватися дистанційно. Проводьте вечірки онлайн
  • на цей період посилюйте заходи і за можливості дезінфікуйте поверх, на якому живете (мийте підлогу в коридорі, обробляйте дезінфектантом ручки дверей, перила сходів, кнопки ліфту тощо)
  • не користуйтеся дитячими майданчиками
  • дезінфікуйте особисті речі

Нагадаємо, у Києві створять інформаційну базу хворих коронавірусом COVID-19 і хто з ними контактував.

Як писало РБК-Україна, наступного тижня в Україні з'явиться мобільний додаток для контролю за дотриманням карантину або самоізоляції інфікованих коронавірусом.

Так, у Києві число заражених коронавірусом зросло до 55 осіб.

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