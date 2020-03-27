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В Киеве создадут информационную базу больных коронавирусом

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 12:17
В Киеве создадут информационную базу больных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве установят тех, кто контактировал с зараженными

В Киеве создадут информационную базу больных коронавирусом COVID-19 и кто с ними контактировал. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, разработан алгоритм, который киевская власть начала внедрять с правоохранительными органами, медработниками.

"Первое что нужно сделать - единую информационную базу больных лиц и кто с ними контактировал. Этих людей нужно немедленно отправлять на изоляцию или лечить. Поэтому городская власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от семейных врачей, киевского лабцентра Минздрава, ГПСУ, главного управления Нацполиции", - заявил Кличко.

По его словам, киевляне должны приобщиться и предоставлять информацию об известных им случаях заболеваний или о людях, которые контактируют с потенциально больными.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Украине появится мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции инфицированных коронавирусом.

Напомним, в Киеве число зараженных коронавирусом возросло до 55 человек. В частности, инфицировались 4 женщины в возрасте от 31 до 59 лет и 4 мужчины в возрасте от 43 до 59 лет.

Всего в Украине известно о 218 случаях заражения. Детально о том, как меняется ситуация с пандемией коронавируса в Украине и мире 27 марта - в материале РБК-Украина.

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