В Кабмине предлагают не спешить с запуском русскоязычного канала

Фото: Владимир Бородянский (facebook.com/noblesfortune)

Бородянский отметил, что перед таким каналом нужно ставить четкую задачу

Новый министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский предлагает не торопиться с запуском русскоязычного телеканала для противодействия российской пропаганде. Об этом он заявил в интервью lb.ua.

По его словам, с запуском такого телеканала не стоит спешить, потому что перед таким медиа нужно сформировать четкую задачу.

"Я бы не спешил, потому что новые платформы - это инструмент. И русскоязычный канал - это тоже только инструмент. Давайте поймем, какую задачу мы перед собой ставим", - отметил Бородянский.

Он также выразил сомнение в словах президента Владимира Зеленского о том, что русскоязычный канал поможет "вернуть умы людей" на оккупированных территориях.

"Как мы это будем мерять? Мы должны сказать: вот есть задача, вот есть инструменты, вот есть последствия их использования, вот есть ресурс, который необходимо на это потратить. Выложили, посмотрели, покрутили, сказали "Окей, действительно эту задачу можно решить русскоязычным каналом". Стоить это будет столько-то денег. Или нет, эту задачу можно решить по-другому, и элементы этого решения нам еще дадут каких-то побочных эффектов", - подчеркнул Бородянский.

Напомним, в июле замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине для усиления позиций в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал.

Отметим, в августе президент Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства россиянам в ответ на аналогичные шаги российских властей.