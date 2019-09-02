ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бородянский анонсировал запуск новых агентств в сфере спорта

Новости » Политика    02.09.2019 - 16:19
Бородянский анонсировал запуск новых агентств в сфере спорта
Фото: Владимир Бородянский (facebook.com/noblesfortune)

В Украине появятся агентства спорта высоких достижений и массового спорта

В Украине при Министерстве культуры, молодежи и спорта появятся новые агентства. Об этом в интервью lb.ua заявил новый профильный министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

По его словам, министерство будет заниматься формированием политик, а агентства - их воплощением. В то же время новосозданные институты книги и Украинский культурный фонд останутся.

"Да, я бы хотел, чтобы были созданы новые агентства… Точно агентство спорта высоких достижений, агентство массового спорта и агентство гуманитарной инфраструктуры", - подчеркнул Бородянский.

Напомним, в конце июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Бородянского своим внештатным советником. До этого Бородянский был генеральным директором телеканала СТБ, с марта 2012 года возглавлял медиа-группу StarLightMedia.

Отметим, помимо Министерства культуры, молодежи и спорта, в новом правительстве объединили Министерство аграрной политики и Министерство экономического развития и торговли. Новый премьер-министр Алексей Гончарук объяснил данный шаг необходимостью реализации ключевых реформ.

Новый Кабмин провел первое заседание: онлайн-трансляция
Новости Украины Кабинет Министров Украиныспортагентство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь